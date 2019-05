Vernietigend rapport over Politieacademie Apeldoorn; directeur stapt op

Directeur Leon Kuijs van de Politieacademie in Apeldoorn vertrekt. Er is onvoldoende chemie tussen de bestuurders van de academie om de aansturing van de politie-opleiding werkbaar, functioneel en effectief te laten zijn. Dit is één van de conclusies uit het vernietigende rapport 'Samen werken aan goed politieonderwijs en –onderzoek', opgesteld in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ook hoofd bedrijfsvoering van de academie, Dineke Oldenhof, legt haar taken neer. Ze wordt op korte termijn vervangen door een interim-bestuurder.

In het rapport is gekeken hoe de inbedding van de landelijke Politieacademie - met de hoofdvestiging in Apeldoorn - per 1 januari 2017 in het politiebestel is verlopen en hoe dit nu functioneert. De conclusies zijn niet mals. Zo wordt gesteld dat de relatie en de cultuur tussen de politie en de Politieacademie niet warm is en er ontbreekt een gezamenlijk, strategisch meerjarig perspectief. Daarbij zou er ook onduidelijkheid zijn over de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de politie en de Politieacademie.

Vernieuwing van groot belang

Het zou het politieonderwijs verder ontbreken aan 'wendbaarheid' en vernieuwing van het onderwijs zou van groot belang zijn. Daarbij wordt de aanbeveling gedaan om extra docenten aan te nemen. Er is behoefte aan nieuwe mensen met andere vaardigheden, zoals digitale kennis.

Ook het aantal opleidingslocaties zou moeten uitbreiden. Naast de hoofdlocatie in Apeldoorn heeft de academie op dit moment nog acht andere locaties in Nederland, waaronder in Warnsveld.

Bij de invoeging van de Politieacademie bij de politie was ook een van de doelen dat er mobiliteit zou ontstaan van personeel tussen de politie en de academie. Volgens het rapport is ook dat niet uitgekomen. Er zou sprake zijn van eenrichtingsverkeer van de politie naar de Politieacademie.

Ook ministerie treft blaam

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid blijft als opdrachtgever van het rapport 'Samen werken aan goed politieonderwijs en –onderzoek' niet buiten schot. Volgens de conclusies is de rol van het ministerie niet actief genoeg geweest en zal dit moeten veranderen om de prestaties van de Politieacademie in de toekomst te verhogen en de samenwerking met de politie te verbeteren.

Leonard Kok, lid van de korpsleiding, geeft op de site van de politie aan dat de maatregelen ingrijpend zijn, maar hij noemt ze onvermijdelijk. 'De Politieacademie heeft in deze belangrijke fase een leidinggevend team nodig waarmee de uitdagingen voor de toekomst voortvarend kunnen worden opgepakt', stelt hij.