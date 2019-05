Meerderheid Barneveld lijkt voor omstreden traditie 'Luilak'

Een meerderheid van de inwoners van Barneveld lijkt geen moeite te hebben met de zogenoemde Luilak traditie in de stad, oftewel op Koningsdag in alle vroegte jongeren die met brommers door de straten van Barneveld scheuren om inwoners wakker te maken. Lokaal Belang hield een online enquête en presenteerde dinsdagavond de resultaten tijdens een commissievergadering.

Van de mensen die meewerkten aan het onderzoek gaven 755 inwoners aan geen probleem te hebben met de traditie. 558 Barnevelders gaven aan liever te stoppen met Luilak. 300 inwoners vinden dat de traditie wel kan blijven bestaan, maar dat de gemeente met de jongeren die door de straten scheuren in gesprek zou moeten om bijvoorbeeld de starttijd te verlaten of niet meer langs verpleeghuizen te racen.

Ondanks dat er volgens de enquête blijkbaar een meerderheid nog altijd voor de traditie is, zijn er ieder jaar ook veel klachten. Het zou te vroeg zijn en gepaard gaan met gevaarlijk rijgedrag.

Signalen

Mijntje Pluimers, fractievoorzitter van Lokaal Belang, geeft aan dat ze de enquête hebben gedaan om erachter te komen hoe de verhoudingen in de samenleving liggen: 'Er zijn altijd veel klachten, maar we kennen ook veel voorstanders van de traditie. Wij vinden dat we als raadsleden de signalen uit de samenleving heel serieus moeten nemen.' Ze zegt zeker niet te pretenderen dat de enquête wetenschappelijk onderbouwd is, maar ze wil wel graag dat de burgemeester de reacties leest en een aanzet geeft tot een oplossing.

Artikel gaat verder onder reportage van afgelopen Luilak

https://www.instagram.com/p/Bwv7ek2oi2r/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

'Ik slaap niet thuis op Koningsdag"

Een aantal reacties van Barnevelders op de enquête: 'De dag voor Koningsdag zijn wij de afgelopen jaren naar een andere gemeente gegaan om Koningsdag te vieren vanwege de brommeroverlast.' Een ander schrijft: 'Als ik zo hard door een 30-kilometerzone rijd krijg ik een bekeuring.' Maar ook voorstanders hebben een reactie achtergelaten: 'Hartstikke leuk voor ze dat dat één keer per jaar mag! Wat een gedoe om zoiets. Tegenwoordig kan er niets meer zonder dat iemand er iets van moet vinden!'

Burgemeester bezint zich

Burgemeester Van Dijk heeft het onderzoek in ontvangst genomen en kent de reacties op Luilak: 'Dit is iets wat de samenleving beroert, het is niet heel eenvoudig om daar een lijn in te trekken.' Van Dijk gaat zich bezinnen op het onderzoek en wil graag later met de gemeenteraad in gesprek om te bekijken hoe Barneveld met deze traditie verder moet.