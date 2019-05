Ziekenhuis St Jansdal maakt excuses; BeekmanKlinieken krijgt patiëntendossiers

De kliniek huurde jaren een ruimte in het MC Zuiderzee in Lelystad en de artsen maakten gebruik van hetzelfde computersysteem. Na het faillissement van de MC Zuiderzee-groep zijn de dossiers van BeekmanKlinieken in handen gekomen van het St Jansdal, dat het Lelystadse ziekenhuis overnam. Als het aan Werner Beekman van de kliniek ligt, mag dat niet.

Volgens St Jansdal kon Beekman al veel eerder de dossiers terugkrijgen en hebben ze Beekman daar ook om gevraagd. Maar volgens Beekman kon het ziekenhuis maar vier dossiers per uur verwerken en vroegen ze daar honderd euro voor. 'Dat zou me in totaal een ton gekost hebben', aldus Beekman.

Zitting

Ondanks dat het St Jansdal de dossiers gaat teruggeven was dat geen reden om het kort geding af te blazen. Zo wil Beekman dat het St Jansdal stopt met het benaderen van zijn patiënten. Volgens Beekman is het ziekenhuis bezig geweest om die naar het ziekenhuis in Harderwijk te lokken.

Volgens Beekman werden zijn patiënten namelijk door het St Jansdal benaderd om een nieuwe afspraak voor vervolgbehandelingen te maken. Terwijl de afspraken bij BeekmanKlinieken helemaal niet waren afgezegd. 'Wij hadden geen enkele reden om gemaakte afspraken met patiënten af te zeggen', liet Beekman weten.

Zo kreeg een patiënt een brief van het ziekenhuis waarin stond dat hij wordt overgeplaatst. 'Toen ik daarover met het St Jansdal belde had een medewerker volledig toegang tot mijn medisch dossier zonder dat ik daar toestemming voor had gegeven. Dat kan toch niet?', vraagt een patiënt zich tijdens de zitting af.

Hij kreeg daarna excuses van het St Jansdal. Die benadrukken dat ze hebben geprobeerd om alle 18.000 patiënten te benaderen die mogelijk de dupe werden van het faillissement van de MC-groep.

Huurcontract

Voor Beekman stond ook het huurcontract met het MC Zuiderzee op het spel. Door het faillissement dreigt hij zijn gehuurde ruimte in het Lelystadse ziekenhuis te verliezen. Het St Jansdal wil namelijk geen samenwerking meer met BeekmanKlinieken. Beekman eist dat hij de ruimte gewoon kan blijven huren.

Wegens de grote hoeveelheid dossiers wordt de uitspraak over drie weken verwacht.