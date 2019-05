Celstraf voor neersteken man bij verkeersconflict

Een 58-jarige man uit Wenum-Wiesel is door de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De man stak in december vorig jaar een man uit Vaassen neer bij een verkeersconflict in zijn woonplaats.

Waarover het verkeersconflict ging is niet duidelijk. Ter hoogte van het woonwagencentrum in Wenum Wiesel stapten de dader en het slachtoffer uit hun auto en gingen ze met elkaar op de vuist. Het slachtoffer kwam er bij thuiskomst achter dat hij een verwonding aan zijn onderbuik had. Een arts stelde vast dat het om een steekwond ging.

Volgens onderzoek van de politie bleek uit een opname van de echtgenote van het slachtoffer vanuit de auto, dat de dader iets glimmends in zijn hand had dat leek op een mes. Het steken zelf was niet op de opname te zien.

De man verklaarde tegenover de rechtbank een mes te hebben gegooid naar het slachtoffer, maar niet te hebben gestoken. De rechtbank vindt dit niet geloofwaardig en komt tot de conclusie dat de 58-jarige man de enige was die het slachtoffer gestoken kan hebben.

Poging tot doodslag

Volgens de officier van justitie was er sprake van een poging tot doodslag. De rechter oordeelt echter dat niet vast is te stellen dat het risico op overlijden van het slachtoffer per se groot was. Wel is de conclusie dat de dader met het neersteken van het slachtoffer het risico had genomen op het toebrengen van ernstig letsel. Hij is veroordeeld voor zware mishandeling.

Bij de strafbepaling is ook rekening gehouden met de rol van het slachtoffer. Deze heeft volgens de rechtbank de confrontatie zelf bewust gezocht. Hij deed dat onder het toeziend oog van zijn echtgenote en minderjarige zoon, die in de auto zaten.

