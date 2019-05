Oud-clubgenoten hopen op finale voor Donny van de Beek: 'Zou heel vet zijn'

Een doodgewone jongen uit Nijkerkerveen op 1 juni in de Champions League finale in Madrid? Het zou zo maar kunnen als Donny van de Beek woensdagavond met Ajax de halve finale van Tottenham Hotspur wint. Zijn oud-clubgenoten kijken vol spanning - maar met vertrouwen - uit naar de finale.

'Het zou heel vet zijn. Ik hoop het en gun het hem echt van harte', zegt zijn jeugdtrainer Ronald Attema. Hij trainde kleine Donny drie seizoenen van de E1 tot aan de D1 bij de Veensche Boys. 'Hij heeft er zo hard voor gewerkt en maakt toch altijd tijd voor iedereen.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Yannick Bouw (tekst gaat verder onder audiofragment:

Die sociale houding herkent goede vriend Yannick Bouw ook. Ze kennen elkaar al sinds de kleuterschool en doorliepen samen alle jeugdelftallen van de amateurclub uit Nijkerkerveen. Onafscheidelijk waren ze. En wie denkt dat dit veranderde door al het succes en zijn drukke leven bij Ajax, die heeft het mis. 'Ik spreek hem eigenlijk elke dag. We appen, maar bellen ook veel.'

Tekst gaat verder onder de foto

Zijn oud-trainer, die inmiddels voor een andere club werkt, zag al snel dat Donny veel in zijn mars had. 'Hij zat al in een heel goede groep en stak ook daar al bovenuit', blikt hij terug. Nog steeds volgt hij hem op de voet. Het gaat zelfs zo ver dat hij niet normaal naar wedstrijden kan kijken. 'Als ik naar Ajax kijk, let ik alleen maar op Donny. Hoe hij loopt, naar zijn handelingssnelheid, hoe hij beweegt zonder bal, naar alles. Ik kijk dan echt als trainer. Anderen worden soms wel eens gek van me, want ik zie van alles. Maar dit seizoen is er nauwelijks iets op hem aan te merken', lacht Attema. Vroeger stuurde hij hem wel eens bericht als Donny een kans gemist had. 'Dan gaf ik hem advies over hoe hij het de volgende keer beter kon doen.'

Tekst gaat verder onder de foto

Als Ajax woensdag niet verliest van Tottenham, dan staat Donny van de Beek uit Nijkerkerveen zo maar even in de finale van de Champions League. Net als de voetballer zelf blijft ook zijn omgeving rustig onder het succes. Vriend Yannick weet dat er veel op hem afkomt, maar volgens hem houdt zijn kameraad het hoofd koel. 'Er wordt veel over hem gesproken, ook over andere clubs die hem willen hebben. Maar hij voetbalt nu zelf bij een heel grote club, dus dan ga je ook niet weg voor zomaar een andere club.'