Ook bewoners van IJsselkade willen Zutphense kermis niet hebben

Door Madelien Jansen

Deze optie komt volgens het college het beste uit de bus van de vier onderzochte alternatieve locaties. Onterecht, menen zo'n 120 Zutphenaren. Zij tekenden onlangs de petitie 'Geen kermis op de IJsselkade', die ze eerder deze week overhandigden aan het college en de raad.

Niemand wil de kermis

Omwonenden verenigen zich in de werkgroep Geen kermis op de IJsselkade. Volgens hen is de locatie volstrekt ongeschikt. 'De IJsselkade wordt een week afgesloten voor verkeer, dat betekent chaos en irritatie.' Ook twijfelen de initiatiefnemers over de veiligheid. 'Attracties staan op de kade pal in de wind. En dan nog de financiën: de kade moet opnieuw worden aangepast voor de komst van deze attracties', reageert de Zutphense Julia Loen.

Loen ging rond voor de handtekeningen en kreeg daarbij veel bijval. 'Iedereen die ik thuis trof, heeft getekend.' Volgens de actiegroep verplaatst het gemeentebestuur het probleem van de markt naar de IJsselkade. 'Wij hopen dat wij hen kunnen weerhouden van dit slechte plan en dat men op zoek gaat naar een beter alternatief, of dat de kermis op de huidige locatie blijft.'

Handtekeningenactie

Bewoners en ondernemers zouden te veel overlast ervaren van de kermis op de huidige plek. Daarom meldde burgemeester Annemieke Vermeulen vorig jaar dat de kermis wat het gemeentebestuur betreft vanaf 2019 verdwijnt uit het centrum. Vanuit de raad kwam er veel kritiek. Zo startte de SP, ook collegepartij in Zutphen, een handtekeningenactie voor het behoud van de kermis in de binnenstad. Ruim 2500 mensen lieten hun krabbel achter.

Twijfels over nieuwe locatie

Ida Oostenenk, eigenaresse van de schiettent, uitte eerder al haar bedenkingen over de beoogde nieuwe locatie van de kermis, bij de kade. 'Is daar de bodem wel stevig genoeg voor de attracties? En er zal een rijbaan moeten worden afgesloten. Dat levert een boel frustraties op.' Overigens liet de gemeente toen al weten geen problemen te verwachten met de belastbaarheid van de IJsselkade.

De zomerkermis in Zutphen wordt in 2019 - in tegenstelling tot wat het college eerst wilde - toch nog op dezelfde plek op de markten in het centrum gehouden. Dat heeft het college in januari besloten, omdat kermisexploitanten daar al vroeg in het jaar duidelijkheid over moeten hebben.

