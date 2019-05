Nieuw inzicht over aanpak laaggeletterdheid

Oude IJsselstreek heeft nieuwe inzichten opgedaan over de aanpak van laaggeletterdheid in gemeente. Maandagavond werd een speciale informatieavond georganiseerd in de DRU Cultuurfabriek in Ulft, waarbij meerdere experts aan het woord kwamen.

'Wat we gehoord hebben, is dat er manieren zijn om het net anders te verpakken', aldus initiatiefnemer Camiel Vanderhoeven over de aanpak van laaggeletterdheid. 'In plaats van mensen een taalcursus aanbieden, ga je mensen een cursus koken aanbieden. Bij dat koken moet je ook recepten kunnen lezen.'

Door er op die manier achter te komen dat mensen moeite met lezen hebben, kunnen organisaties gerichter helpen met taalbeheersing. 'Dan denk ik dat we wat meer aanbod op maat in onze gemeente kunnen realiseren', aldus Vanderhoeven. Volgens wethouder Peter van de Wardt speelt schaamte op deze manier ook een minder grote rol. 'Je moet het positief benaderen', vindt de wethouder. 'Niet vanuit het gevoel van 'u kunt het niet', maar vanuit 'wat kunt u wel en hoe kunnen we dat versterken?''



Op de avond waren geïnteresseerden, raadsleden en gastsprekers aanwezig, waaronder Annemieke Vullings van Bibliotheek Achterhoek-West. Ze was zeer te spreken over het initiatief, maar plaatste wel een kritische noot: 'Ik vond de opkomst qua publieke belangstelling een beetje tegenvallen.' Van de Wardt beaamde dat, maar ziet een halfvol glas. 'Een beweging moet ergens op gang komen', aldus de wethouder. 'Volgens mij hebben we het enthousiasme hier wel bespeurd. Als je dan vanuit die olievlek denkt, denk ik dat de vervolgstappen ook wel worden gezet. Daar ben ik enthousiast over.'