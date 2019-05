Gelekoortsmug duikt op in Huissen: 'Goed dat de NVWA zo snel schakelt'

In Huissen is een gelekoortsmug gespot. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft bij zeventig adressen een brief bezorgd over de tropische mug. Volgens een woordvoerster is die meegenomen door iemand die in het Caribische gebied is geweest.

'We zetten vandaag en waarschijnlijk woensdag ook nog vallen om de mug te vangen', zegt Frederique Hermie van de NVWA. Ze voegt eraan toe niet te verwachten dat er gelekoortsmuggen worden gevangen.

Hermie kan niet vertellen of de vinder van de mug zichzelf heeft gemeld. In de brief aan zeventig huishoudens staat onder meer dat medewerkers willen inspecteren in tuinen en monsters wil halen uit eventuele broedplaatsen.

Mug gedijt in stilstaand water

De voedselwaakhond zoekt behalve muggen ook larven van de mug; die zouden zich dan met name bevinden in regentonnen en andere voorwerpen waar regenwater in blijft staan.

De zegsvrouw van de NVWA haast zich te benadrukken dat de kans dat mensen in Huissen ziek worden na een steek van een gelekoortsmug 'vrijwel nihil is'.

In een reactie laat wethouder publieke gezondheid Aart Slob van Lingewaard via zijn woordvoerder weten: 'Als gemeente zijn we door de NVWA snel geïnformeerd over het aantreffen van de gelekoortsmug in onze gemeente. Ik vind het goed dat de NVWA zo snel schakelt, mensen informeert en nader onderzoek doet. Vanuit de gemeente houden we de situatie in de gaten en hebben we goed overleg met de NVWA.'

Zie ook: Info over gele koorts bij RIVM

Op straat in Huissen wordt met verbazing gereageerd op het opduiken van de gelekoortsmug. 'We hebben het in de krant gelezen', zeggen ze tegen een verslaggever van Omroep Gelderland.

Klachten

Een infectie door de gelekoortsmug verloopt meestal zonder klachten: ongeveer 1 op de 5 mensen die besmet raken wordt ziek, schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op zijn website. 'De klachten kunnen erg verschillen, van milde griep tot hoge koorts met bloedingen. Over het algemeen overlijdt ruim 1 op de 10 patiënten aan gele koorts.' Een medicijn is er niet. De behandeling bestaat uit het bestrijden van de klachten.

Alleen in landen waar de gelekoortsmug veel voorkomt, komt daadwerkelijk gele koorts voor. En dat zijn Afrika, Zuid-Amerika, Azië en in sommige delen van Australië en Europa. In Europa heeft de gelekoortsmug zich alleen gevestigd op Madeira en in een regio van Noordoost-Turkije.

Vaccinatie voor op reis

Reizigers naar gebieden waar de ziekte voorkomt, kunnen zich laten vaccineren. Voor sommige landen is het verplicht om gevaccineerd te zijn tegen gele koorts.