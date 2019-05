Bundeling brengt streekproducten bij horeca

'Als je met regioproducten wilt werken, moet je in de auto stappen en een kwartier rijden', aldus eigenaar Chiel Dohmen van restuarant ByChiel in Zutphen. 'Voor één potje doe je dat niet zo snel, maar door deze samenwerking kan je ’s avonds bestellen en heb je het de volgende dag in huis. Dan heb je continuïteit van de aanlevering van producten.'

Verspreid over de business-ruimte van stadion De Vijverberg waren onder meer stands met yoghurt, asperges en wijnen aanwezig. Witlofkweker Erik Hiddink uit Sinderen brengt het grootste deel van zijn oogst nu nog naar de veiling in Zaltbommel. 'Maar als je het in buurt kan afzetten en de lijnen kort kan houden, kunnen we daar zelf ons voordeel mee doen, maar ook de horeca”, weet Hiddink. “Een win-winsituatie voor iedereen.'



Alle aanwezige standhouders in De Vijverberg zijn aangesloten bij het aanvankelijk vijfjarige project van Combigro Helmink. 'Van iedereen die hier staat zijn wij straks de leverancier van streekproducten, puur voor de horeca', aldus eigenaar en initiatiefnemer Anton van der Kamp, die vindt dat de streekproducten meer aandacht verdienen. 'Als wij dat beter op de kaart weten te zetten en er een beter marketingproject van kunnen maken, is het voor mij gelukt.'