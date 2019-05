Parkeerprobleem rond Nijmeegse groothandel blijft: 'Het is hier een stoelendans'

Er komt overleg tussen de diverse betrokkenen van het 'parkeerprobleem' op de Tweede Oude Heselaan in Nijmegen. Dat meldt wethouder Velthuis naar aanleiding van vragen van de lokale SP.

door Karel de Jong

Bewoners zijn boos dat er parkeervakken worden opgeofferd ten gunste van een groothandel in de wijk. Vrachtwagens die deze groothandel bevoorraden kunnen zo een draaicirkel maken die groot genoeg is om de bocht naar de groothandel te maken.

Het probleem is ontstaan na de herinrichting van de Tweede Oude Heselaan. Doordat hierbij een aparte fietsstrook is gemaakt is de rijweg te smal geworden voor de vrachtwagens om de draai naar groothandel Arbe te kunnen maken. De afgelopen drie jaar hebben vrachtwagens hierdoor al vijf keer schade veroorzaakt aan de woonhuizen waarachter de groothandel ligt.

Verbodsborden gemeente bleken illegaal

De gemeente dacht het probleem op te lossen door bij vier parkeervakken verbodsborden te plaatsen om zo te voorkomen dat bewoners daar hun auto zouden parkeren. Die bewoners kregen de een na de andere boete, zelfs al vertelden zij de bekeurende ambtenaren dat deze verbodsborden alleen gelden voor de rijbaan en niet voor de parkeervakken.

Dat laatste werd beaamd door docent verkeersrecht Harry Dillerop. 'Het probleem is dat heel veel wegbeheerders zoals de gemeente Nijmegen wel weten welke borden bestaan, maar vaak niet weten wat de achtergrond is.'

Boetes kwijtgescholden, borden staan er nog

Dat nu de gemeente Nijmegen tot inkeer is gekomen blijkt uit het feit dat het Ministerie van Justitie de boetes op verzoek van de gemeente heeft kwijtgescholden. Maar het probleem bestaat nog steeds. En de verkeersborden staan er ook nog steeds. Bovendien is de gemeente van plan om de parkeervakken nu op te heffen, zo blijkt uit een publicatie in de Staatscourant.

De bewoners zijn daar fel op tegen en hebben massaal protest aangetekend. Buurtbewoner Bas Blij: 'Er worden ons parkeervakken afgenomen voor een bedrijf dat eigenlijk gewoon te groot is voor een woonwijk.' Maar het college zegt dat het bedrijf daar legaal zit en dat bevoorrading via een andere route nog veel grotere problemen veroorzaakt in de wijk.

Dinsdagavond is er een eerste overleg geweest tussen bewoners, gemeente en de eigenaar van de groothandel. Of dat een bevredigend resultaat oplevert zal op zijn vroegst over drie weken blijken als de betrokkenen weer bij elkaar komen.

Stoelendans

Ondertussen zijn de bewoners en werknemers van de groothandel verwikkeld in een soort stoelendans, zo vertelt Bas Blij. Nu blijkt dat de verbodsborden onwettig zijn en dus geen boetes kunnen opleveren, durven bewoners hun auto daar weer te parkeren. Maar zodra één van hen wegrijdt wordt de plaats zo snel mogelijk ingenomen door één van de werknemers van de groothandel. Om die auto dan vlak voordat de vrachtwagen met nieuwe voorraad komt, weg te rijden. Het wachten is op een echte oplossing.

