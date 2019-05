126 bezwaren tegen Railterminal Gelderland: 'We weten dat dit onderwerp gevoelig ligt'

De provincie heeft in totaal 126 bezwaarschriften, ook wel zienswijzen, binnengekregen over de Railterminal Gelderland. Tot vorige week donderdag konden die zienswijzen worden ingediend. Dit najaar neemt Provinciale Staten een definitieve beslissing over de Railterminal.

door Sven Strijbosch

De geplande Railterminal langs de Betuweroute, ter hoogte van Valburg, moet een overslagpunt worden van trein op vrachtwagen, of andersom. Direct omwonenden zeggen er alles aan te doen om de komst van de Railterminal te voorkomen. 'Desnoods stappen we naar de Raad van State', zei Koos Nijssen van actiegroep Overbetuwe Overbelast eerder.

De provincie kijkt niet vreemd op van een eventuele rechtsgang: 'We weten dat dit onderwerp gevoelig ligt. Het is voor ons geen hoofdpijndossier, maar het gaat om procedures die lang kunnen duren', zo laat een woordvoerder weten.

Verschillende bezwaren

Bewoners vrezen voor geluidsoverlast, onveilige verkeerssituaties en fors meer vrachtverkeer dat naar de Railterminal toe zal rijden. De provincie zegt naar het provinciaal en landelijk belang te kijken: meer werkgelegenheid en meer transport over het spoor, in plaats van over de weg.

Er ligt nu een zogenoemd 'voorlopig inpassingsplan' voor de Railterminal Gelderland. Daarop konden zienswijzen worden ingediend. Die bezwaren en ideeën neemt de provincie nu mee om tot een definitief inpassingsplan te komen. Hoogstwaarschijnlijk stemt Provinciale Staten daar dit najaar over. De verwachting is dat er een meerderheid is. Het enige wat tegenstanders dan nog kunnen doen is naar de rechter stappen.

Zelfs gemeente verstuurde zienswijze

De binnengekomen zienswijzen zijn van 35 verschillende belanghebbenden. In sommige gevallen gaat het bijvoorbeeld om een actiegroep waarbij alle leden dezelfde zienswijze hebben verstuurd. In totaal gaat het om 126 ingekomen brieven.

Ook de voltallige gemeenteraad van Overbetuwe vindt dat er onvoldoende naar bewoners is geluisterd. Ze willen eerst aanpassingen voor een betere verkeersdoorstroming, fietsveiligheid en minder geluidsoverlast. Dat zou moeten gebeuren voordat de Railterminal in gebruik kan worden genomen. In totaal ging er een wensenlijst met 41 punten vanuit de gemeente naar de provincie.

Sommige partijen zijn zelfs helemaal klaar met de Railterminal. 'Het levert geen substantiële werkgelegenheid op, er zal sprake zijn van toenemende overlast van licht, geluid en fijnstof en het levert extra verkeersdruk op', zei Hanneke Bruinsma van de lokale GroenLinks-fractie eerder.

