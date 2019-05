Alwéér publieksprijs voor film uit Nijmegen over autisme

Ook het publiek op een filmfestival in Duitsland vond een Nijmeegse film over autisme de leukste. Na festivals in Brussel en Nijmegen heeft de film Mind My Mind van Floor Adams opnieuw de publieksprijs binnengesleept.

door Rob Haverkamp

De animatiefilm laat op een creatieve manier zien wat er in het hoofd gebeurt van iemand met autisme. Floor is heel blij met de Publikumpreis van het internationale festival voor animatiefilms in Stuttgart. 'Een prachtige prijs voor deze film', reageert ze opgetogen. 'En voor mij ook de mooiste prijs'.

Zoveel mogelijk mensen

'Mijn keuze was om een publieksfilm te maken en dat is gelukt', legt ze uit om te illustreren waarom het voor haar de mooiste prijs is. 'Mijn bedoeling was dat het verhaal goed overkomt en dat ik het goed communiceer. En dat het publiek het leuk vindt was mijn tweede doel. Dat zoveel mogelijk mensen het leuk vinden en daar iets aan hebben'.

Tekst gaat verder onder de foto:

Bedankspeech met kinderen op de achterbank

Ze kon de prijs niet zelf in ontvangst nemen. 'Nee, we moesten gewoon naar huis voor de kinderen', stelt de Nijmeegse nuchter. 'De uitreiking was op zondagavond'. Die zondagochtend toen de stemmen net geteld waren hoorde ze dat ze gewonnen had. 'Toen wij op het punt stonden om te vertrekken.'

Een filmrecensent en kennis uit België nam de prijs voor Floor in ontvangst en zijzelf werd gevraagd om een videoboodschap in te spreken. 'Dus dat hebben we gedaan, vanuit de auto. Met de kinderen op de achterbank met allemaal pluchebeesten, terwijl ik probeerde mijn praatje te houden', vertelt ze lachend.

Prijs nog een keertje op halen

Dat zorgde voor hilariteit in de filmzaal toen dat tafereel op groot scherm werd vertoond voor de Belgische de prijs in ontvangst nam. Ze zal dus nog een reisje moeten maken naar België. 'Die prijs is nu in Gent en dan moet ik hem daar een keertje gaan ophalen. Het geld gaan ze natuurlijk gewoon op de rekening storten, maar de trofee die is daar.'

De film laat het leven zien van Chris. In zijn hoofd woont een klein mannetje dat alle informatie en prikkels verwerkt. Voor iemand met autisme is dat keihard werken. Het mannetje in zijn hoofd is eigenlijk alleen rustig als Chris bezig is met zijn grote passie: het in elkaar zetten van modelvliegtuigjes. Maar meestal is het mannetje in paniek terwijl hij probeert het (sociale) leven van Chris in goede banen te leiden. En dan wordt Chris ook nog eens verliefd.

Trailer Mind My Mind:



Zie ook: