Woningnood: Melvin kwam op een kamertje en werd bedreigd en geslagen door zijn huurbaas

‘Mijn huisbaas stond opeens op de stoep. Hij bedreigde mij, sloeg mij voor mijn kop en drukte mij bij de keel tegen de muur. Hij zei: ‘10 centimeter lager en die klap is dodelijk’. Geloof mij: met een Russisch accent komt dit op de één of andere manier nog meer intimiderend over.’

door Bastiaan van Blokland

Aan het woord: Melvin (30, achternaam bij redactie bekend) uit Arnhem. Hij vertelt over de jarenlange moeilijkheden bij het zoeken naar een betaalbare woonruimte in zijn stad. Op 19-jarige leeftijd belandde hij zo noodgedwongen op een aftands kamertje.

Lees hier alles over sociale woningnood in Gelderland

Zonder mazzel is het kansloos

Sinds 2006 staat Melvin ingeschreven bij woningcorporatie Entree, maar een woning heeft hij nooit kunnen bemachtigen. ‘De hele sociale huurmarkt zit al jaren op slot voor nieuwe toetreders’, vertelt hij. 'Als je niet genoeg jaren hebt ‘opgebouwd’ is reageren kansloos. Tenzij je mazzel hebt en wordt ingeloot.'

Ik heb mijn spullen gepakt en zat die dag weer op mijn zolderkamertje. Melvin (30) uit Arnhem

Geen woning kunnen vinden betekende voor Melvin dat hij aangewezen was op de private huursector. En daar kan je woongenot beduidend minder zijn dan bij een corporatie die alles netjes voor je regelt.

'Ik voelde me onveilig'

De Arnhemmer kwam terecht in een krap bovenkamertje, tussen de arbeidsmigranten uit Oost-Europa. ‘Er kwamen steeds meer Esten en Litouwers om mij heen wonen. Ik voelde mij er niet meer prettig alleen.’ Toen zijn huurbaas de huur plots enorm verhoogde, was voor Melvin de maat vol. Hij schakelde de huurcommissie in. Maar daar was de huurbaas niet van gediend.

Hij zocht Melvin thuis op en mishandelde hem. ‘Of je trekt nu die klacht in, óf je bent hier vandaag nog weg’, dreigde hij. Melvin: ‘Toen heb ik mijn spullen gepakt en zat ik die dag weer bij mijn ouders op mijn zolderkamertje. De politie kon niets doen; het was zijn woord tegen het mijne.’

1,5 jaar wachten volgens gemeente

In de afgelopen jaren reageerde Melvin op talloze huizen, van kleine studio’s tot eengezinswoningen - samen met zijn vriendin. Hij zegt in al die tijd van plek 150 naar plek 80 op de lijst te zijn opgeschoven. 'En dat is enorm demotiverend.'

Melvins verhaal lijkt in te gaan tegen het verhaal van de gemeente Arnhem, dat laat zien dat iemand (starter of doorstromer) gemiddeld 1,5 jaar wacht op een huis in de regio. Hoe kan dat?

Om de wachttijd te meten nemen woningcorporaties als ijkpunt het moment dat iemand begint actief te reageren op huizen. Actief betekent: tenminste één keer per jaar. De tijd loopt door tot de zoeker een huis vindt en accepteert. Wie binnen een jaar niet reageert, begint weer op nul. Je inschrijfduur bepaalt hoe hoog je op de wachtlijst komt als je eenmaal gaat reageren.

Wáárom stop je met zoeken?

Wie om wat voor reden dan ook zijn zoektocht staakt, wordt in de zoekstatistieken niet meegenomen. Alleen van degenen die een huis vinden wordt gekeken naar hoe lang zij daarvoor nodig hadden.

Mensen kunnen om allerlei redenen stoppen met zoeken Karel Blom, Enserve

Karel Blom is directeur van Enserve, dat nauw samenwerkt met de woningcorporaties. Hij vertelt waarom mensen zoals Melvin, die zelf hun zoektocht staken, niet worden meegerekend: 'Mensen kunnen om allerlei redenen stoppen met zoeken. Niet alleen demotivatie speelt een rol.'

Hij vervolgt: 'Sommigen trekken in bij een partner, of hebben genoeg geld om iets te kopen of particulier te huren. Anderen verhuizen. Misschien blijf je onderaan de lijst omdat je alleen op heel populaire huizen reageert?', schetst Blom wat scenario's.

Voor Melvin maakt het inmiddels niet meer uit. Hij heeft samen met zijn vriendin een koophuis gevonden, in Arnhem.

Zie ook: Meettijden en doorstromers, woonduur of inschrijftijd: wat moet ik ermee?