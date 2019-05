Airbnb aan huis? 'De stad heeft er baat bij'

Studenten die auditie doen voor bijvoorbeeld Artez. Expats uit Azië een paar weken in Arnhem komen werken. Of bezoekers van een concert in het GelreDome. Petra Dielman heeft al vier jaar een zogeheten Airbnb in haar Arnhemse woning. 'Het zijn bijna allemaal leuke mensen.'

In de regio rond Arnhem en Nijmegen groeit het aantal Airbnb-overnachtingen explosief. Dat heeft De Gelderlander maandag gemeld. Volgens de krant werden het afgelopen jaar 52 procent meer overnachtingen geboekt dan het jaar ervoor.

Dielman is een van de aanbieders van een kamer in Arnhem. Wat onderscheidt een kamer bij haar van een hotel? 'Je kunt zelf koken, je hebt een koelkastje. Het is warmer', vertelt ze. 'Dat spreekt mensen aan.'

Veel verhuurders zetten hun hele huis op Airbnb om vlot geld te verdienen, vertelt de Arnhemse. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. 'Je zit bij een local in huis, die je ook kan helpen met een leuk restaurantje te vinden of met wie je nog een keer wat kunt drinken.'

Toch was wat geld bijverdienen voor haar indertijd ook een reden om het eens te proberen. Veel verwachtte ze er niet van. 'Ik dacht: er komt toch niemand naar Arnhem, dus we zien het wel.' Nu, vier jaar later, is ze nog steeds mee bezig. 'Er komen wel mensen naar de stad. Heel veel zelfs!'

In Amsterdam loopt het uit de hand met Airbnb. Dat weet Dielman ook. De regio Arnhem is een heel ander verhaal. 'Ik denk dat de stad er baat bij heeft. Ik denk dat er meer toeristen naar de stad komen omdat er een budgetslaapplaats is met iemand die ze van informatie voorziet.'

Wil ze ermee door blijven gaan? 'Ik wil zelfs groter gaan wonen, met een paar slaapkamers erbij', droomt Dielman hardop. 'Ik maak het mensen graag naar de zin, dat past ook goed bij me.'