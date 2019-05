Dressuurevenement 'Het Gouden Ei' van Barneveld naar Nijkerk

In de paardensportwereld is dressuurevenement 'Het Gouden Ei' een begrip. Eenmaal per jaar komen liefhebbers naar dit nationale evenement waar subtop en recreanten dressuurwedstrijden rijden. Dit jaar kon het niet doorgaan in Barneveld, maar de organisatie heeft een nieuwe locatie gevonden in Nijkerk.

Edith Terschegget is de voorzitter van de stichting die het dressuurevenement organiseert. 'Jaren geleden werd de wedstrijd, toen nog springen én dressuur, altijd gereden in de Markthal in Barneveld. Daarna zijn we met de dressuur naar een buitenlocatie in Kootwijk gegaan. Vorig jaar is het evenement niet doorgegaan vanwege problemen met de locatie. Dat vonden we zo zonde dat we als stichting de schouders eronder hebben gezet om een nieuwe locatie te vinden. Uiteindelijk vonden we een geschikte plek in de gemeente Nijkerk.'

Ei in Nijkerk

Dat het evenement voor het eerst buiten de gemeentegrenzen van Barneveld wordt gehouden, is zeker gezien de naam best vreemd. Toch vond Terschegget het heel belangrijk dat het dit jaar door zou gaan. 'Vrijwilligers hebben hard gewerkt om dat mogelijk te maken', aldus de voorzitter.