Onverwachte 'calamiteit' zorgt voor lange files bij Arnhem-Noord

De provincie pleegt groot onderhoud aan die weg en de bedoeling was, dat in de nacht van maandag op dinsdag de bovenlaag van het asfalt weg gefreesd zou worden. Een nacht later zou dan de nieuwe asfaltlaag worden aangebracht. In de tussentijd zou het verkeer gewoon over het gefreesde wegdek kunnen rijden.

Bij het frezen bleek de onderlaag van het wegdek in dermate slechte staat te verkeren dat de veiligheid van het verkeer niet gegarandeerd kon worden. Daarom moest dinsdagmorgen het verkeer stad in- en uitwaarts over één rijstrook rijden. Volgens een woordvoerder van de provincie Gelderland is dat in de avondspits van dinsdag ook zo. Woensdagmorgen moet het wegdek hersteld zijn en kan het verkeer gewoon doorrijden.

Foto: Omroep Gelderland