Ooievaarsblog: En daar komen de eersten uit!

Na het leggen van het eerste ei op 27 maart, volgen de eieren elkaar op met een vast regelmaat: op 30 maart, 1 april, en 4 april wordt er een ei bij gelegd. Daar lijkt het bij te blijven, al wordt er nog steeds gepaard. Nu is het voor ooievaarsouders én de toeschouwers een kwestie van afwachten of er jongen uit zullen komen.

7 april 2019. De ooievaars zijn nu trouw aan het broeden. Het is sneu om te zien hoeveel moeite de moeder moet doen om op haar eieren te gaan zitten, omdat ze nog steeds last van haar pootje heeft. Ze gaat moeizaam zitten met een mooie zon achter de bomen, mooi beeld. Maar ze kwijt zich geduldig van haar taak.

De ouders zijn overdag nooit meer tegelijk weg van het nest. Ze wisselen elkaar elke twee uur af. Ze verdedigen hun toekomstig kroost tegen kraaien en overvliegende soortgenoten en beschermen het tegen weer en wind. ’s Nachts slapen ze wel samen op het nest.

Er worden regelmatig plukken gras, hooi en takken aangedragen. Het nest ziet er veel viezer uit dan de vorige jaren, de rand is wit uitgeslagen. Dat komt omdat de vrouw door haar zere been niet zo ver van zich af kan poepen. Het is een beetje saai op het nest. Er wordt gebroed en verder gebeurt er niet veel. Ook in de chat box is het nu rustig.

Eerste telg is uitgekomen

29 april 2019. Hoera! Het eerste kuikentje is uitgekomen. Het is iets eerder dan verwacht, maar dat komt omdat ze al direct na het leggen van eerste ei zijn gaan zitten. Meestal wachten ze ermee tot het tweede of derde ei gelegd is, zodat de jongen ongeveer gelijk uitkomen.

Dankzij de camera kunnen we zien hoe het jong rond middernacht uit zijn schaal kruipt. Door de nieuw stand van de camera ten opzichte van het nest zijn de beelden nog duidelijker dan vorig jaar. In de loop van de dag zie ik hoe de ouders pieren opbraken en hoe het kleine jong, met zijn bolle kopje op zijn wiebelige nekje, al dapper eet.

30 april 2019. Ik ben een paar dagen op vakantie, maar de ooievaars kunnen daar geen rekening mee houden. Hun leven gaat gewoon door en het tweede jong komt uit zijn ei. Jan houdt me op de hoogte. Gelukkig maakt hij printscreens en zijn er de filmpjes van buitengewoon.nl, zodat ik naderhand de beelden kan bekijken.

Om 6.56 uur is een plaatje te zien van een aangepikt ei, om 8.57 uur is het jong er bijna uit en om 9.34 uur is te zien hoe de moeder de schaal wegtrekt en het jong vrij komt te liggen. De klus is geklaard.

Er is meteen weer meer belangstelling voor de live tream en op de chat verdringen de toeschouwers elkaar met hun enthousiasme en uiten ze hun zorgen. “Wordt er wel genoeg gevoerd? Krijgen de jongen wel genoeg te eten?” Nou, zo te zien komen ze niks te kort. Ze zijn levendig genoeg.

2 mei 2019. Tussen 17.00 en 17.20 uur komt het derde ei uit. Dat is best bijzonder, meestal gebeurt het ’s nachts of ’s morgen vroeg.

De jongen zitten dicht bijeen in de kom van het nest. De ouders ruimen regelmatig wat op, gooien pollen gras over de rand. Ik zie ze niet meer zo veel met takken slepen.

Het lijkt of de vader wat moeite heeft met het opbraken van het voedsel. Hij moet steeds opnieuw aanhalen, maar als de bos pieren tevoorschijn komt, vallen alle drie de jongen er vlot op aan. Ook dat hele kleintje.

3 mei 2019. Bij ons staat de livestream nu weer de hele dag aan. Hij draait in klein formaat mee op de achtergrond van de laptop, met het geluid vol aan. Als we iets horen, bijvoorbeeld als de ooievaars klepperen of de jongen piepen, dan gaan we een kijkje nemen. Je kunt de kleintjes bijna zien groeien! En poepen kunnen ze zo te zien ook al.

4 mei 2019. Het ziet er naar uit dat het bij 3 jongen blijft dit jaar. Het vierde ei niet meer te zien. Rond 9.16 uur ben ik getuige van een mooi huiselijk tafereeltje. Beide ouders zijn op het nest: vader staat, moeder zit op de jongen. Vader begint moeder lief te kroelen met zijn snavel, spoort haar aan om op te staan. Nét voor ze weg vliegt zien we het hele stel compleet: een mooi familieportret van het jonge gezin.

Rond 13.20 uur trekt er een bui over Maas en Waal. Donkere luchten, windstoten, natte plekken op de camera. De nestpaal schud heen en weer, zodat het lijkt of de horizon verschuift. De moeder drukt zich diep in het nest, om haar kinderen te beschermen en om ervoor te zorgen dat ze niet weer weg waait. Een paar minuten later breekt de zon weer door en kan ze met een gerust hart haar veren drogen.

Vannacht is in De Lutte een ooievaarsmannetje van het nest geschoten. Het ooievaarsvrouw leeft nog, maar zal in haar eentje haar jongen niet groot kunnen brengen. Wat is dit voor een raar gedoe? Wie doet nou zoiets?

5 mei 2019. Vandaag heeft Jan het vierde ei nog zien liggen. Dus, wie weet.. komt er nog een kuikentje bij.



Deze gastblog is geschreven door Jacqueline Donkers. Zij kijkt dagelijks uit op 'onze' ooievaars. Onder het pseudoniem Dirkje van de Dijk schrijft zij voor regionaal huis-aan-huisblad "de Waalkanter" wekelijks een column over haar dagelijkse beslommeringen.