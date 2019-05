Knippenborg in race voor Rinus Michels Award

'Laurens is voor het zesde seizoen in dienst van de club en in die periode werden ze drie keer kampioen', zo laat de Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland, organisator van de prijs, weten over de reden voor de nominatie. Huidig hoofdklasser RKZVC is onder leiding van Knippenborg bezig aan een ware opmars in de voetbalpiramide. Ook dit jaar is de ploeg uit Zieuwent nog altijd in de race voor een plek in de nacompetitie.



De winnaar van de Rinus Michels Award voor beste amateurtrainer wordt vrijdag 17 mei bekendgemaakt tijdens het Nederlands Trainerscongres in het stadion van PEC Zwolle. Vorig jaar was toenmalig AZSV-oefenmeester Dennis van Toor genomineerd voor de prijs. Als trainer van Harkemase Boys won huidig Graafschap-trainer Henk de Jong in 2009 de Rinus Michels Award.