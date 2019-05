Het is weekend! Dit zijn de leukste uittips van Esther

Er is dit weekend weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen plannen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

Fietsfeestje in Zaltbommel

Zaltbommel staat dit weekend in het teken van de Hoge Bi. Dat is zo'n ouderwetse fiets met een groot voorwiel en een klein achterwiel. De fiets bestaat 200 jaar en dat moet gevierd worden. Op zaterdag 11 mei is er een toertocht die start op de Waalkade. Zondag wordt het Open Nederlands Kampioenschap Hoge bi verreden. Het is voor het eerst dat dit kampioenschap in Nederland wordt gehouden.

Bezoek een molen

Altijd al een molen van binnen willen bekijken, dan is dit jouw weekend. Honderden molens zijn namelijk dit weekend te bezoeken tijdens Nationale Molendag. Je kunt natuurlijk de molenaar ontmoeten en ook worden er rondleidingen gegeven. Bij sommige molens zijn er ook nog meer activiteiten.

Kunst, theater en muziek bij Hootchie Koe

In Varsseveld kun je dit weekend twee dagen lang genieten van muziek, kunst en theater bij het Hootchie Koe Festival. Het festival is voor jong en oud en er is voor ieder wat wils. Ook is er gedacht aan Moederdag, want op zondag kan je met je moeder op het festival brunchen. Het festival vindt plaats op het terrein van museumboerderij het Hofshuus.

Nieuwe expositie in Ruurlo over Mathilde Willink

Vanaf dit weekend kun je in Ruurlo naar de expositie 'Mathilde van Muze tot Mythe. In galerie de Smidse en in de Dorpskerk zijn werken te zien van verschillende kunstenaars die zich hebben laten inspireren Mathilde Willink, de muze van kunstenaar Carel Willink. De kunstenaars hebben het werk speciaal gemaakt voor de expositie.

Festivals in het Valkhofpark

Dit weekend kun je naar twee totaal verschillende festivals in het Valkhofpark in Nijmegen. Zo kun je zaterdag naar het nieuwe festival Iconic, waarbij je de beste tributebands ziet optreden. Zo zijn er optredens van onder meer de Stones Sessions en Viper.

En op zondag wordt voor de 37e keer in het park de Dag van het Levenslied gehouden. Geniet van de mooiste smartlappen en levensliederen. Het festival begint om 14.00 uur en duurt tot 24.00 uur. De entree is gratis.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten uit@gld.nl