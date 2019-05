'Harry Potter' komt terug naar Gelderland

En ook de locatie is anders: Parc Spelderholt in Beekbergen. Parc Spelderholt is een instelling waar jongeren met een verstandelijke beperking werken aan het vergroten van hun zelfredzaamheid. Maar er staat ook een kasteel waar 1 en 2 juni Magical Castle Edition plaatsheeft.

Acteurs uit fantasyfilms

Bezoekers lopen acteurs uit fantasyfilms, waaronder de films rond Harry Potter, tegen het lijf. Een van hen is Ellie Darcey-Alden die de jonge Lily Potter speelt. En ook acteur Clem So geeft acte de présence.

So is tovenaar in de avonturenfilm The Crimes of Grindelwald uit 2018 met onder anderen Eddy Redmayne, Jude Law, Ezra Miller en Johnny Depp. Verder had hij rollen in onder meer The Force Awakens (Star Wars) en Spectre (James Bond).

Een van de producenten van The Crimes of Grindelwald is J.K. Rowling, schrijfster van de immens populaire Harry Potter-reeks.

Kijk hier de reportage terug van 'Magical Castle Edition' in april vorig jaar in Doornenburg.