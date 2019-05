Fries ontfermt zich over verwaarloosde postduiven ouder echtpaar

Postduivenhouder Markus Brander uit het Friese Beesterzwaag heeft zich ontfermd over de verwaarloosde postduiven die vorige week werden aangetroffen bij een ouder echtpaar in Beuningen. 'Als een man in nood is, moet je helpen', zegt de Fries.

'Mijn vrouw had het gelezen op Twitter', zegt Brander. 'Ze vond dat wij die mensen moesten helpen en ik had toch een hok leegstaan. Een duif meer of minder maakt ook niet uit en ik hou van die dieren.'

Hij liet er geen gras over groeien en belde toezichthouder Ed Webers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming die het bericht op Twitter had gezet. Dezelfde dag nog is Brander afgereisd naar Beuningen om de dieren op te halen.

Niet naar de poelier

Volgens de Friese duivenhouder was het oudere echtpaar er slecht aan toe. 'Die man had een infuus met een zak bloed aan zijn been en hij vertelde dat ook zijn vrouw ziek was. Ze konden echt niet meer voor de dieren zorgen. Ze waren dankbaar dat ik de duiven opnam en dat hij ze niet naar de poelier hoefde te brengen. Maar hij vond het natuurlijk wel moeilijk dat hij zijn dieren af moest staan.'

De beestjes zijn in goede gezondheid, zegt Brander. 'Het waren er 45 en ik heb er 40 meegenomen. De andere dieren waren er zo slecht aan toe dat ze helaas niet meer te redden zijn.'

Zie ook: Hulp voor ouder echtpaar en hun 50 verwaarloosde postduiven