Prijzengeld is bijzaak voor zevenvoudig winnares EK driebanden

Winnen is hoofdzaak en prijzengeld is bijzaak voor Therese Klompenhouwer uit Nijkerk. Afgelopen weekend schreef ze voor de zevende keer het Europees Kampioenschap driebanden op haar naam. Daar is ze blij mee, maar ze vindt het vooral belangrijk dat het EK weer terug is na een paar jaar afwezigheid.

De Nijkerkse won het EK driebanden dus al zes keer eerder. Maar toen de Europese biljartbond het kampioenschap voor vrouwen afschafte, was er alleen nog een officieus EK. Dat door de Nederlandse bond georganiseerde toernooi won ze óók twee keer, maar vorig jaar viste ze achter het net.

En dus is ze blij dat weer een officieel EK is, dat ze afgelopen weekeind in het Duitse Brandenburg dan ook weer op haar naam schreef. 'Een mooi en super gevoel, de mooiste om te winnen. Het is heel bijzonder, en misschien sta ik daar te weinig bij stil', vertelt Klompenhouwer op Radio Gelderland. De Nijkerkse is overigens óók wereldkampioen én nam afgelopen januari een koninklijk lintje in ontvangst.

Competitie met de wereld

Dat er weer een EK is, is goed om de competitie op wereldniveau aan te blijven kunnen, aldus de Nijkerkse, die in Brandenburg speelde tegen Guzin Mujde Karakasli uit Turkije. 'Zij is jong en heel goed bezig. Dat hogere niveau hebben we nodig in Europa, en het is goed als ik ook een beetje tegenstand krijg. In Azië lopen ze namelijk echt voorop in biljarten.'

Het prijzengeld van 1000 euro is bijzaak, vindt Klompenhouwer, die wel erkent dat het prijzengeld best wel iets hoger mag zijn. De mannelijke Europees kampioen driebanden neemt namelijk het achtvoudige mee naar huis. Maar wakker ligt de Nijkerkse kampioene er niet van: 'Ik wou die titel gewoon graag.'

