Rheden bouwt ruim 700 woningen en zorgappartementen

door Huibert Veth

Voor 265 woningen zijn al concrete plannen. Nog eens 86 woningen zitten in de voorbereidende fase. Het gemeentebestuur ziet verder mogelijkheden voor 400 woningen verspreid over 16 locaties. Welke dit zijn kan nog niet openbaar gemaakt worden. De transformatie van ziekenhuis Rijnstate in Velp moet enkele honderden nieuwe woningen opleveren. Hier wil de gemeente in 2023 mee starten.

Wethouder Ronald Haverkamp geeft aan dat het goed gaat met de economie en er komen wekelijks bouwplannen binnen. Of dit ook lukt hangt volgens hem voor een groot deel van de gemeenteraad zelf af. 'Elk plan heeft weerstand dus u moet me wel helpen die plannen tot stand te brengen. We moeten doorpakken.'

De Albert Heijn in Rheden wil uitbreiden. De supermarktketen heeft hiervoor de naastgelegen panden gekocht met de bedoeling deze te slopen. Peeze wil een kantoor inclusief koffiebranderij en belevingscentrum vestigen aan de Arnhemsestraatweg in Velp. De plannen voor dit duurzame pand worden dit kwartaal verwacht.

Woonzorglocaties

Op het terrein bij het Lorentzhuis in Velp worden 30 zorgwoningen gerealiseerd. Voormalig bejaardenoord Rhederhof gaat plaats maken voor 69 woonzorgappartementen. Deze worden gasloos opgeleverd. Op vraag van raadslid Krista den Hertog (D66) geeft Haverkamp aan dat het wachten is op de natuurvergunning voor de bouw gestart wordt. Volgens de provincie kan dit nog enige tijd duren.

Kwekerij Overhagen in Velp wordt nieuw leven ingeblazen als het aan Stichting Het Geldersch Landschap en Biljoen Groen Velp ligt. Leegstaande kassen worden gesloopt voor bebouwing. Oude, historische structuren worden hersteld. Het eiland krijgt een parkachtige uitstraling en gaat open voor publiek. De raad zal hier in juni over beslissen.

Wellnesshotel

Het plan om op landgoed Valkenberg in het dorp Rheden een luxueus wellnesshotel te bouwen, gaat in de zomer opnieuw naar de gemeenteraad. Dan is alle input op de oorspronkelijke plannen verwerkt. De rijksmonumenten en het beschermd natuurgebied worden naar cultuurhistorisch inzicht aangepast. Er komen vrijstaande sauna's aan de achterzijde van het park en 150 parkeerplaatsen bij de ingang.

