Gelderse universiteiten: bij ons minder onveilig dan vakbonden beweren

Vakbonden FNV en VAWO trekken aan de bel over getreiter op Nederlandse universiteiten. Ook in Nijmegen en in mindere mate in Wageningen zijn er meldingen van medewerkers over een sociaal onveilige werkomgeving.

Vier op de tien medewerkers op Nederlandse universiteiten hebben te maken met pesten, machtsmisbruik, vernederen, het achterhouden van informatie of seksuele intimidatie door leidinggevenden. Dat concluderen FNV en VAWO na onderzoek onder ruim 1100 medewerkers.

Slecht leiderschap wordt als voornaamste reden genoemd van een sociaal onveilige werkomgeving. Volgens de onderzoekers gaat het in de meeste gevallen om roddelen (48 procent) en het bewust achterhouden van informatie (46 procent). Ook intimidatie of machtsmisbruik door een hoogleraar of leidinggevende scoort hoog met 39 procent.

Incidenten onaanvaardbaar

De Gelderse universiteiten komen zelf met andere cijfers. Uit een recente medewerkersenquête van de Wageningen Universiteit blijkt dat er bij 55 mensen iets soortgelijks is voorgevallen, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Dat komt neer op iets meer dan één procent. De enquête is door circa 4000 van de 6000 medewerkers ingevuld.

'We herkennen ons niet in de omvang die het FNV en VAWO schetsen', aldus de zegsman. 'Het strookt niet met de sfeer die ik ken van de universiteit.' Wel noemt hij het onaanvaardbaar dat er incidenten plaatsvinden, ook al is het op relatief kleine schaal. De universiteit gaat de problemen met de sociale veiligheid nader analyseren. 'Het is belangrijk dat alle medewerkers zich veilig voelen.'

Regels onder de loep

Op de Radboud Universiteit ervoer 14,5 procent van de medewerkers een vorm van ongewenst gedrag, zo blijkt volgens een woordvoerder uit een personeelsenquête van vorig jaar. Dat is inclusief personeel dat last heeft van pesten of roddelen. Hoeveel mensen de enquête hebben ingevuld, kan hij niet zeggen. De enquête is verspreid onder alle medewerkers van de Nijmeegse universiteit.

Voor de Radboud Universiteit zijn de resultaten aanleiding om de regels rondom sociale veiligheid nog eens goed onder de loep te nemen. Daarover lopen gesprekken met de medezeggenschapsraad, zonder dat de woordvoerder daar concrete details over kan delen.

Complex onderwerp

FNV en VAWO, die de resultaten van hun onderzoek 'schokkend' noemen, roepen op tot de oprichting van een externe klachtencommissie. Ook willen ze dat er een speciale ombudsman wordt ingesteld op universiteiten.

In Nijmegen is er een klokkenluidersregeling, merkt de woordvoerder op. Medewerkers kunnen misstanden aankaarten bij een externe vertrouwenspersoon. Ook ondertekende de universiteit vorige maand het statement Sociale Veiligheid van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), waarmee het zich uitspreekt tegen ongewenst gedrag.

De Wageningen Universiteit werkt eveneens met vertrouwenspersonen, als medewerkers met hun klachten niet bij hun eigen leidinggevenden terecht kunnen. Zij geven gemiddeld een 'zesje' voor de wijze waarop hun klacht afgehandeld wordt, zegt de woordvoerder. Dat cijfer is volgens hem moeilijk te interpreteren. 'Iemand die vindt dat hij slecht is behandeld en dan van de vertrouwenspersoon hoort dat hij ook naar zijn eigen gedrag moet kijken, kan ervaren die hij niet wordt geholpen. Het is een heel complex onderwerp.'