Het dorp in De Liemers met een eigen kathedraal

Het is een regenachtige voorjaarsdag als de filmploeg in 1964 Groessen aandoet. Veel inwoners verschijnen dan ook in beeld met een regenjas of paraplu en de dames dragen plastic kapjes om hun kapsel in fraaie staat te houden. Het bruidspaar dat deze dag heeft uitgekozen blijft toch vrolijk en wordt begeleidt door een dame die probeert de bruidsjurk schoon te houden en een te kleine paraplu gebruikt om het jonge paar droog te houden. Natuurlijk komt de RK Sint Andreaskerk uitgebreid in beeld, vanwege de omvang ook bekend als de Kathedraal van de Liemers.

'De Kathedraal van de Liemers'

Mega-druiven uit de kassen

In de kassen in het plaatsje worden onder meer aardbeien en een flink formaat druiven gekweekt, en de fruitbomen in het dorp staan volop in bloei. Het verschijnsel oppas-opa en -oma is van alle tijden zo blijkt uit de beelden van een oudere heer met pet en sigaar die blijkbaar net zijn kleindochter met de fiets van school heeft gehaald. Een oma komt even later voorbij met aan iedere hand een kleinkind.

Poncho-weer in Groessen, maar wel lachen naar de camera !

Acht winkels en twee kroegen

Winkels genoeg in het Groessen van 1964, maar liefst acht stuks. We gaan op bezoek bij Cornelis Wouters, Theet Nass en Jan Holland. Te zien zijn een SPAR-super en een VéGé-concurrent, en een winkel met de Hofnar-sigaren naast de geneesmiddelen. In het warenhuis mag een meisje een nieuwe pop showen en in de automatiek wordt een ouderwets blok roomijs met wafels uitgedeeld. Voor een biertje is er café Holland, waar overdag een lekker soepje bij het biljart wordt geserveerd en in de avond het koor oefent. In café Bloemberg heeft de heel jonge jeugd het voor het zeggen aan de bar en ook bij het biljart. Tijdens de optocht met harmonie en scouting blinkt vooral de schutterij uit met vlekkeloos witte outfit.

Te zien dinsdag 21 mei 2019.

Ons Dorp: dinsdagen vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen) en eerder die dag op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland.

Aflevering 8 in de nieuwe serie van Ons Dorp 2019.