Jaar celstraf geëist tegen moeder voor uitbuiting eigen kinderen

Tegen een 37-jarige Roemeense vrouw is een jaar celstraf geëist omdat ze wordt verdacht van uitbuiting van haar twee minderjarige kinderen. Ze werd begin maart aangehouden toen ze haar zoon en dochter met valse papieren probeerde in te schrijven bij de gemeente Nijmegen. De verdachte stond voor de rechtbank in Zwolle.

De moeder kwam met haar kinderen vanuit Spanje. Bij een poging om de kinderen in te schrijven bij de gemeente bleken de reisdocumenten vals. De zoon en dochter waren op dat moment 13 en 16 jaar oud. Op de valse papieren stonden hun leeftijden vermeld als 18 en 23 jaar.

Geld belangrijker dan zorg

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wilde de verdachte haar kinderen na de inschrijving bij de gemeente als volwassenen via een uitzendbureau fulltime in de vleesverwerkende industrie laten werken. In deze sector is huisvesting vaak gekoppeld aan het werk via het uitzendbureau.

Volgens het OM maakt het niet uit of de kinderen zelf wilden meewerken aan het plan of dat ze hun moeder wilden helpen, kinderarbeid is hoe dan ook verboden. Volgens de aanklager had de moeder alleen een financieel doel voor ogen, terwijl ze haar kinderen juist had moeten beschermen.

De rechtbank doet op 20 mei uitspraak.