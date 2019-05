'De metalscène is niet agressief; broederschap en liefde voor muziek is juist belangrijk'

Hardrock en Heavy Metal kunnen traditioneel op een flinke achterban rekenen in de Achterhoek. Dit jaar mag de Winterswijkse band Rise Above bij het jaarlijkse Achterhoeks Metalfest in openluchttheater Eibergen het spits afbijten.

Dat ‘schreeuwt’ om een portret van de mannen die elkaar grotendeels al sinds hun jeugd kennen. Arno Wamelink is gitarist in de band. Hij regelt veel voor de band en doet het woord, maar noem hem geen ‘bandleider’. ‘Neeee! We hebben geen leider. We beslissen alles samen. Ja, dat is weleens lastig in een band van 4; als het twee tegen twee is…Maar we komen er altijd uit.’

Ruwe bolsters, blanke pitten

Het beeld dat weleens bestaat over Heavy Metal-bands dat het allemaal harde, agressieve mannen zijn, klopt volgens Wamelink helemaal niet. ‘Wij zijn eigenlijk echte ruwe bolster, blanke pit types. Deze muziekscène is ook juist heel toegankelijk. ‘Je wordt er heel makkelijk geaccepteerd. Zowel als publiek, maar ook bands onderling. We gunnen elkaar wat. En er wordt veel samengewerkt. Helemaal geen harde concurrentiestrijd ofzo. De liefde voor de muziek en de broederschap voor elkaar is juist belangrijk.’

Hoe het komt dat Hardrock en Heavy Metal juist populair zijn in de Achterhoek, weet Wamelink niet precies. ‘Misschien komt het doordat mensen hier meer zijn van recht toe rechtaan en 'boerennuchterheid'.’ Rise Above is eigenlijk ook geen traditionele Heavy Metal. Ze noemen zich ‘Hardcore met een Metal touch’. De leek zal het verschil niet horen, maar volgens Wamelink is deze stroming meer voortgekomen uit de punkmuziek. ‘De teksten zijn ook meer maatschappijkritisch. Bij ons geen bijbels of duivels.’

Goede reviews

De nieuwe cd hebben ze net uitgebracht. Voor het eerst via een echt label. WTF Records. Daar zijn ze wel trots op. ‘We hebben bij de release ook een showtje gedaan in Winterswijk. Daar kwam de eigenaar van het label speciaal voor uit het Westen van het land. Dat vond ik wel te gek. En we kregen ook wat goede reviews op online magazines. Dat geeft wel een extra boost die complimenten.’

En na het Metalfestival gaan ze weer een nieuwe videoclip opnemen. En ze willen een echte vinylplaat gaan maken. Samen met een andere band. ‘Ieder een kant van de lp. Zie je: toch weer die samenwerking.’

Zaterdag 18 mei trappen de heren van Rise Above het Achterhoeks Metalfest 2019 af in het Openluchttheater Eibergen.