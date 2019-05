Gigantische werfkraan naar Stadsblokkenwerf in Arnhem

Het moet een blikvanger worden in de skyline van Arnhem: een 25 meter hoge werfkraan met een giek van zeker 38 meter lang. Nu staat de kraan nog in Angeren, maar deze dinsdag wordt het gevaarte in delen verplaatst naar de Stadsblokkenwerf in de Gelderse hoofdstad.

Op het voormalige terrein van de Arnhemse Scheepsbouw Maatschappij (ASM) wil stichting Stadsblokkenwerf de historie laten herleven, en daar hoort de oude werfkraan volgens de vrijwilligers zeker bij.

Beelden van de 25 meter hoge werfkraan (tekst gaat verder onder de video):

Historische scheepswerf

Ooit was de haven het kloppend hart van Arnhem, als één van de grootste werkgevers van de stad. Alleen de fundamenten van die scheepswerf liggen er nog, maar stichting Stadsblokkenwerf is al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van een kleinschalige historische scheepswerf.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Jan Trooster van stichting Stadsblokkenwerf over de gigantische werfkraan:

Te zwaar

Omdat de werfkraan ruim 50 ton weegt, kan hij niet over land worden vervoerd. Daarom zal de kraan over water getransporteerd worden naar zijn eindbestemming. Niet in één keer want daarvoor is de kraan veel te groot.

'Hij wordt gedemonteerd en dan gaat eerst de 38 meter lange giek naar de Nieuwe Haven', zegt Trooster. Eenmaal aangekomen zal de kraan overigens eerst worden gerestaureerd.

Volgens Trooster wordt de nieuwe scheepswerf geen openluchtmuseum. 'Het is een werkende scheepswerf waar ook echt schepen worden gerestaureerd. Het is ook een leerwerkproject waar we met leerlingen van een technische school onder begeleiding van een docent kleine schepen met historische materialen in de oude staat aan het herstellen zijn.'