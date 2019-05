Mezen leggen het loodje door bestrijding buxusmot

Veel vogelliefhebbers laten treurige berichtjes achter op social media, en bioloog Ruben Smit is een van hen. Hij heeft momenteel drie nestjes in zijn tuin. Van de vogeltjes in het eerste nestje overleefde er geen één. Smit heeft nog twee nestjes over, en daarvoor houdt hij zijn hart vast. Hij vermoedde al dat de sterfte aan het gif lag: 'Ik vrees dat er in de buurt met gif is gespoten tegen de buxusmot. Sowieso wordt er in Nederland veel te veel gif gebruikt. Er ligt een deken van gif over ons land.'

14 soorten gif

Smits vermoeden blijkt werkelijkheid. Het afgelopen jaar deden het Centrum voor Landbouw en Milieu en de Vogelbescherming veel onderzoek naar de mezensterfte. Dit onderzoek heeft inmiddels alle vermoedens bevestigd: de onderzochte mezen kregen maar liefst 14 soorten gif binnen. Negen soorten daarvan waren pesticiden. Bij de stadsmezen werd een grotere hoeveelheid pesticiden gevonden dan bij de bosmezen. Onder de gifstoffen waren ook illegale stoffen te vinden. Lees hier het volledige onderzoeksrapport

Ouders voeren giftige rupsen aan jongen

Maar hoe komt het dan dat de mezen sterven? Mezen zijn gek op rupsen, bij voorkeur de rupsen van de buxusmot. Mensen zijn dat niet en doen er alles aan om de buxusmot uit hun tuinen te weren. De oplossing: gif spuiten. Maar koolmees-ouders voeren de giftige rupsen gewoon aan hun jongen. Zij zijn nog klein en hebben weinig weerstand, dus het eten van veel giftige rupsen resulteert voor de jonge vogeltjes in de dood.

Meer onderzoek nodig

De Vogelbescherming en het Centrum voor Landbouw en Milieu willen nog verder gaan met het onderzoek. Ze roepen nu op om dode vogels te bewaren en hen in te seinen. Bewaar tot die tijd de dode vogels in een plastic zakje in de vriezer.