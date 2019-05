El Jebli wordt ontzien bij De Graafschap tijdens de ramadan

Vanaf vandaag mag hij ondanks de inspanningen die hij moet leveren als voetballer bij daglicht niet meer eten en drinken. 'Het is pittig, maar ik doe het al zestien jaar. In het begin moet ik even opletten dat ik niet per ongeluk wat ga drinken. Maar voor de rest is het gewoon mindset. Ik neem mijn geloof serieus, dus dan moet je het ook wel goed doen. Wij vasten vanaf het moment dat de zon opkomt totdat die weer onder gaat. Je denkt ook aan de mensen die weinig hebben in andere landen, dan weet je ook hoe zij zich voelen. Ik ben altijd blij als de maand ramadan begint. En daarna kun je het goed afsluiten met het Suikerfeest.'

Trainer Henk de Jong houdt wel rekening met zijn speler. 'Ja, we zijn voorzichtig met Youssef en ook met Nabil Bahoui. De ene is wat zwaarder qua geloof dan de ander. De ene mag het uitstellen en kan het dan weer inhalen. Maar we spelen misschien zes wedstrijden in zestien dagen, dus Youssef ga ik af en toe uit de training halen. En hij gaat niet in alle wedstrijden starten. We hebben dat met hem doorgenomen, want we draaien die jongen niet kapot dat hij het ene been niet voor het andere kan krijgen.'

El Jebli mag in sommige gevallen het vasten ook uitstellen. 'Als we langer dan tachtig kilometer gaan reizen, is de keuze aan mij of ik vast of niet vast. Vitesse uit gaat hem niet worden en Ajax thuis ook niet. Maar ik heb tegen de trainer gezegd dat ik volle bak ga en ik zal alles geven voor deze mooie club. Het is een drukke periode met zoveel wedstrijden, maar we moeten erin blijven.'