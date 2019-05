Ook het buitengebied van Doetinchem kan nu van glasvezel genieten

In het buitengebied van Doetinchem is maandagochtend in de buurt van kasteel Slangenburg een glasvezelverdeelpunt geplaatst. Hoewel de werkzaamheden in Achterhoek Zuid nog tot het einde van het jaar duren, zijn de eerste adressen in Oude IJsselstreek al aangesloten op het snelle netwerk.

'Dit verdeelpunt is het centrum in een gebied van zeshonderd woningen. Die krijgen hun eigen aansluiting', vertelt Piet Grootenboer, directeur van Glasvezel buitenaf.

De werkzaamheden verlopen volgens de directeur goed. Inmiddels is in de regio Achterhoek Zuid, dat naast Doetinchem onder meer bestaat uit de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland, al 300 kilometer gegraven. Hij geeft aan dat in totaal 900 kilometer nodig is. 'De eerste bewoners zijn aangesloten en kunnen gebruik maken van de diensten. We zijn zeer tevreden wat dat betreft', aldus de directeur.

'Boeren kunnen niet wachten'

Voor het vestigingsklimaat in het buitengebied kan de glasvezelaansluiting erg belangrijk zijn. 'In eerste instantie denk ik aan de ondernemers die er al zitten', vertelt wethouder Ingrid Lambregts, die samen met Grootenboer de verdeelkast in Doetinchem mocht ingraven.

'De boeren kunnen niet wachten tot ze snel glasvezel hebben. Die hebben daar enorm veel baat bij. Daarnaast zie je dat zelfstandig ondernemers die zich willen vestigen, ook kijken naar dit soort zaken', besluit de wethouder.

Voor 2020 afgerond

De aanleg van het glasvezelnetwerk in het gebied Achterhoek Zuid moet voor het einde van het jaar volledig zijn afgerond. Eerder werden de buitengebieden van Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland ook al aangesloten op het netwerk. 'Daarmee is eigenlijk de hele Achterhoek voorzien', aldus Grootenboer.