Vrouw en kind leiden personeel af, man doet greep in kassa

De man komt op 15 maart de winkel binnen. Hij is in het gezelschap van een vrouw en een kind. Terwijl de vrouw het winkelpersoneel bezighoudt, doet de man een succesvolle greep in de kassa.

Als de man klaar is geeft hij de vrouw een seintje en verlaat de winkel met het kind. De buit is binnen en ook de vrouw verlaat daarna het pand.

Bekijk de beelden.

Weet jij wie de man is die we laten zien of heb je andere informatie die van belang zou kunnen zijn in het onderzoek naar deze diefstal, aarzel dan niet en bel 0800-6070. Je kunt ook Meld Misdaad Anoniem waarschuwen via 0800-7000. Er is een digitaal tipformulier beschikbaar dat je kunt invullen. Vermeld als zaaknummer 2019114928.