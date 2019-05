Wandelen voor een beter leven met de Nationale Diabetes Challenge

Twintig weken lang iedere maandagavond wandelen: in Brummen en Eerbeek begint vanavond de Nationale Diabetes Challenge. De wandeluitdaging moet meer mensen over de drempel trekken om in beweging te komen en sluit in september af met een vierdaagse.

Toen buurtsportcoach Yolanda Jansen hoorde van de Nationale Diabetes Challenge (NDC) van de Bas van de Goor Foundation, was ze gelijk enthousiast. Samen met Bas van de Goor vertelt ze erover op Radio Gelderland. Jansen: 'De gemeente is aan het vergrijzen. We krijgen te maken met mensen met overgewicht en mensen die weinig bewegen.'

Door met een groep mee te doen aan de Nationale Diabetes Challenge, hoopt ze inwoners te motiveren meer te bewegen. Ze hebben nu achttien aanmeldingen. 'Maar het zou me niet verbazen als meer mensen mee komen', aldus Jansen. "Door mond-tot-mondreclame kunnen er vanavond meer zijn.'

Meer dan tweehonderd locaties

Oud top-volleyballer Bas van de Goor heeft diabetes type één. Hij is directeur van de Bas van de Goor Foundation. Vier jaar geleden startte zijn organisatie met de Nationale Diabetes Challenge. Dit jaar wandelen deelnemers op tweehonderd locaties mee.

Van de Goor: 'Elke groep wandelt 20 weken lang één keer per week met een zorgverlener. Zo bouwen ze conditie op voor de vierdaagse in september.' De vierdaagse eindigt de laatste dag met het NDC Festival. Daarbij komen alle deelnemers uit heel Nederland samen om te wandelen.

Dichtbij de mensen

De Challenge is bedacht vanwege de gezondheidsvoordelen voor mensen met diabetes, maar ook andere deelnemers kunnen er baat bij hebben. Het is soms lastig om deelnemers te vinden en te motiveren mee te doen, merkte Jansen.

'Uiteindelijk bereikten we veel geschikte wandelkandidaten via Buurtzorg. Zij komen bij mensen thuis.' In Brummen vond de organisatie zo een gevarieerde groep. 'Meerdere mensen met diabetes, maar ook iemand met een heupoperatie achter de rug, die weer actiever wil bewegen.'

De laagdrempeligheid van de Nationale Diabetes Challenge maakt deelname aantrekkelijker. Jansen: 'Je hoeft alleen maar goede schoenen aan. Je hoeft geen kleren aan te schaffen.' Ook de doelen zijn laagdrempelig. 'Je hoort mensen zeggen: ik kan niet zo ver. Maar we beginnen heel rustig en kijken gewoon naar wat er kan.'

Rustig aan beginnen

Sommige mensen komen in het begin niet verder dan een paar honderd meter. Bas van de Goor: 'Maar in september lopen veel mensen tijdens de vierdaagse vier keer vijf kilometer. En dat is als je van niets komt een hele prestatie.'