Eieren doodgeschoten ooievaar nu in Herwijnen, hopelijk kuikens over 10 dagen

De operatie om de vier eieren te redden van de ooievaar die vorige week in De Lutte werd doodgeschoten, is maandag succesvol verlopen. Dat meldt de Ooievaarsopvang Herwijnen. Daar hopen ze dat de eieren over tien dagen uitkomen

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een ooievaarsnest in De Lutte vanuit een auto beschoten. Het mannetje overleefde dit niet, tot afschuw an woede van dorpsbewoners. Omdat ooievaarskoppels om beurten broeden, dreigden de eieren niet uitkomen. De reddingsactie moet dit voorkomen.

De opvang voor ooievaars in het Rivierengebied heeft de beschikking over een broedmachine. Maandagochtend zijn de eieren met een hoogwerker uit het nest in Overijssel gehaald. 'Dat had nog aardig wat voeten in de aarde', zegt Piet van Andel van de Ooievaarsopvang. 'We waren onder meer afhankelijk van de vrijwillige medewerking van bijvoorbeeld bedrijf. Gelukkig konden we gratis over de hoogwerker beschikken.'

Vrouwtje ging ervandoor

Het vrouwtje zat nog op het nest toen de reddingsoperatie van start ging. Ze ging ervandoor zodra de redders bij haar nest kwamen. Van Andel: 'We hebben gekozen voor ingrijpen, omdat de kans bestond dat het vrouwtje zichzelf zonder voedsel letterlijk zou doodbroeden. Dan waren we dus niet alleen het mannetje, maar ook het vrouwtje en haar kuikens kwijtgeraakt.'





'Eieren in goede staat'

De eieren zijn meegenomen naar Herwijnen en daar in de broedmachine gelegd. 'Ze waren in goede staat en goed op temperatuur', zegt Van Andel. 'Als alles verder goed gaat, komen de kuikens over een dag of tien uit de eieren gekropen.'

Voor het vrouwtje hebben de redders wat extra voer achtergelaten bij het nest, maar niet meer dan dat. 'Ze zal zelf de draad weer moeten oppakken', zegt Van Andel.