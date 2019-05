Slimme wallaby is agenten en dierenambulance te snel af

De wallaby die op Bevrijdingsdag in Winterswijk opdook, heeft zich zijn vrijheid die dag niet meer laten afpakken. Toen politie en dierenambulance hem bijna hadden, hupte hij toch nog handig uit beeld. De wallaby is zondagmiddag voor het laatst gezien bij recreatiegebied 't Hilgelo.

Dat meldt de Dierenambulance regio Doetinchem en Winterswijk. Zondagmorgen leek het net zich even te sluiten rond het dier, toen de politie en de dierenambulance hem aan de rand van het Winterswijkse centrum bijna hadden.

Groot vangnet

'Bijna, maar niet helemaal', vertelt Olette van der Werf van de dierenambulance. 'Het leek gunstig omdat hij een tuin was ingelopen. Een politieauto blokkeerde de weg en er stonden veel omheiningen in de buurt. We hadden een groot vangnet. Maar over die omheiningen hupt hij zo heen. Hij was ons te slim af.'

De wallaby hupte richting het buitengebied. 'De laatste melding die we kregen, was zondagmiddag, uit de buurt van het recreatie en kampeergebied 't Hilgelo, richting Duitse grens. Daarna hebben we geen meldingen meer gekregen', aldus Van der Werf. Ze denkt niet dat hij daar gebleven is. 'Daar was een bevrijdingsconcert dus zal hij eieren voor zijn geld hebben gekozen.'

Wallaby mogelijk een oosterbuur

'Het is bij ons nog niet bekend wie de eigenaar van de wallaby is. Wel zouden er meldingen geweest zijn van een vermiste mini-kangoeroe uit Vreden, vlak over de grens bij Winterswijk.' Omdat het dier niet meer gezien is, denkt Van der Werf dat hij misschien de grens weer is overgestoken.

De politie stuurde 12.30 uur zondagmiddag een burgetnetbericht uit. Daarin werd gevraagd om uit te kijken naar de wallaby en de eigenaar van het dier. Het advies luidde om het dier niet zelf te benaderen, maar om 112 te bellen. Tegen 14.00 uur werd de burgernetactie gesloten, hoewel de wallaby niet gevonden is.

De politie krijgt via social media veel reacties en tips. 'Daar kijken we ook naar, maar het heeft nog niet geleid tot het achterhalen van de eigenaar van de wallaby', meldt de politie maandag. De politie vraagt mensen in de buurt te blijven uitkijken naar het beestje.

