Hulp voor ouder echtpaar en hun 50 verwaarloosde postduiven

door Vera Eisink

Nadat Webers berichten over de duiven op Twitter had geplaatst, stroomden de reacties binnen. Een postduivenhouder is zelfs komen kijken en zag dat meerdere vogels ziek waren. De eigenaren zijn 83 en 85 jaar oud en zijn niet meer in staat om goed voor de dieren te zorgen.

Nieuw adres

Na contact met de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie en een plaatselijke club was er nog geen oplossing. Vanwege de zieke duiven konden de dieren niet zomaar bij een andere duivenmelker worden geplaatst. Maar inmiddels is het toch gelukt om een nieuw adres voor de postduiven te vinden, in het noorden van het land. 'Hartverwarmend, ze zijn twee uur heen en twee uur teruggereden om de duiven op te halen', benadrukt Webers.

Luister hier naar het interview met Ed Webers op Radio Gelderland:

'Ik heb de melding binnengekregen, maar ik ga zelf ook nog even kijken of alle duiven - ook de zieke exemplaren - zijn meegenomen. Maar we moeten ook oog houden voor het menselijke aspect', stelt Webers.

'Eigenaar erg geëmotioneerd'

Volgens de toezichthouder is de eigenaar van de postduiven erg geëmotioneerd. Hij heeft telefonisch contact met het echtpaar gelegd en gaat maandagmiddag langs. '56 jaar heeft de man de duiven gehouden, nu stopt het. Het valt hem zwaar.' De man en de vrouw willen voor Omroep Gelderland niet reageren.

Webers geeft aan de politie en de GGD in te seinen, want volgens hem moet er hulp komen voor het bejaarde echtpaar. 'Het is een breder spelend probleem. Nederland vergrijst en dat betekent dat er meer ouderen met dieren zijn. Met één huisdier is dat niet zo'n probleem, dat plaats je zo ergens', aldus de toezichthouder. 'Maar met 50 vogels is dat natuurlijk een ander verhaal.'

Vergrijzing is wel een ding, stelt Webers. Het sociale vangnet ontbreekt in zijn ogen soms. Ook de duivensport vergrijst, want de jeugd heeft minder interesse.

