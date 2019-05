Pizzafeestje eindigt met enorme brand bij dorpshuis in Lievelde

Volgens de zoon van de beheerder van het Bernard Vos Clubhuus aan de Bergstraat, brandde de pizza-oven nog toen de feestgangers waren vertrokken. Een paar uur later vloog de overkapping in brand. 'Ik weet wie verantwoordelijk is. Hij zei dat er niet veel meer brandde in de oven', aldus de zoon.

Verder vertelt hij dat er vaker wordt gebarbecued onder de overkapping. Zelf doet hij dat ook. 'Maar ik barbecue verantwoord', besluit hij.

'Dat was wel even schrikken'

De moeder van de man, die de beheerder is van het pand, vertelt aan Omroep Gelderland dat ze midden in de nacht de deurbel hoorde. 'De buren stonden voor de deur om het nieuws te melden. Dat was wel even schrikken. Gelukkig is er verder geen schade aan het dorpshuis zelf, er hangt alleen een brandlucht.'

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

