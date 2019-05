Geluid Flow Freedom Festival in Arnhem blijft binnen de perken

Nog geen week nadat bekend werd dat de gemeente Arnhem verzuimde om geluidsmetingen uit te voeren tijdens Koningsdag, waren controleurs op Bevrijdingsdag in de weer bij het Flow Freedom Festival in het Arnhemse park Sonsbeek. Hun eerste conclusie; het geluid bleef binnen de toegestane limiet.

Op de Ronde Weide in Sonsbeek klonk zondag een groot deel van de dag muziek. Controleurs van de Omgevingsdienst waren nu wel pad om te meten of het festival zich aan de vergunning hield. Geluidsmetingen lieten zien dat het volume van de dancemuziek niet te hoog was. Er klonken dan ook niet veel klachten uit de omgeving

Op Koningsdag regende het wel klachten in Arnhem-Noord over de muziek tijdens Koningsdag. Na een paar dagen radiostilte gaf de gemeente Arnhem woensdag toe dat er geen geluidsmetingen waren verricht. Daarmee valt dus ook niet te controleren of de organisatoren van de concerten op Koningsdag zich aan de vergunningen hielden.

Volgens de controleurs in Sonsbeek spelen er bij geluid veel factoren mee. 'Wind, temperatuur en bebouwing zijn allemaal van invloed', zegt Rob Fréhé van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Ook de veranderde muzieksmaak van concertgangers blijft niet zonder gevolgen. 'Dance en house hebben hele andere bastonen, en die veroorzaken meer hinder.'

Ook omgevingsgeluid speelt mee. Een concert leidt bijvoorbeeld eerder tot ergernis als er geen ander omgevingsgeluid is, bijvoorbeeld omdat het verder stil is op straat. 'Maar meten is weten. Anders is het allemaal subjectief', zegt Fréhé.