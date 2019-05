Nijkerkse verovert zevende Europese titel driebanden

Therese Klompenhouwer uit Nijkerk veroverde zondag voor de zevende keer op rij de Europese titel in de biljartdiscipline driebanden. Ze duldde in de finale van de titelstrijd in het Duitse Brandenburg geen tegenstand van de Turkse Guzin Mujde Karakasli. Klompenhouwer won met 30-16 in 25 beurten.

De Nederlandse is ook de regerend wereldkampioene en voert de wereldranglijst aan. 'Ik ben eigenlijk nooit, op één partij in de voorronden na, in de problemen geweest. Het is niet dat er een gebrek aan tegenstand is, want er zijn best wel concurrenten, vooral uit Turkije. Maar kennelijk nog niet goed genoeg om die Europese titel van me af te pakken', zei de kampioene.