Geen zondagsrust op Bevrijdingsdag Aalten: 'We werden ook bevrijd op Goede Vrijdag'

Ad Doornink van het Aaltens Christelijk Mannenkoor heeft er niet over getwijfeld: 'Ik heb van geen enkel koorlid gehoord dat hij het een bezwaar vindt om vandaag te zingen. Bovendien is Aalten destijds bevrijd op Goede Vrijdag. Nou dat is ook een christelijke dag, maar toen zeiden ze hier ook niet tegen de geallieerden, kom na Pasen maar terug! '

Warme band

Aalten zingt samen met het mannenkoor uit Scheveningen. De twee plaatsen hebben sinds de oorlog een warme band. Veel inwoners van Scheveningen werden destijds tijdelijk opgevangen in Aalten omdat ze weg moesten uit hun woonplaats vanwege de Atlantikwall van de Duitse bezetters. Ook het Scheveningse koor is christelijk. 'Een groot deel van onze leden is vanmorgen dan ook gewoon nog naar de kerk geweest. Daarom zijn we nu iets later in Aalten en gaan we gauw oefenen', zegt voorzitter Klaas Salverda van het Scheveningse mannenkoor.

Vrijheid vieren

Doornink is niet bang dat de Oude Helenakerk half leeg blijft. 'Nee hoor, ik denk dat we de vrijheid op deze manier juist goed en mooi kunnen vieren, juist hier in de kerk.' Zijn Scheveningse 'collega' kan het daar alleen maar mee eens zijn.

Nog geen uur later zit die kerk helemaal vol met publiek . En dat ze een uurtje korter hebben kunnen oefenen, is niet terug te horen.