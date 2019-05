'Ik zag veel mensen doodgaan': Hanin (13) vluchtte uit Syrië en viert nu de vrijheid in Nijmegen

door Sven Strijbosch

Kinderen gingen tijdens het speciale ontbijt in het Valkhofpark met elkaar in gesprek over vrede, vrijheid en vriendschap. Ook waren er veteranen en mensen die de oorlog hebben meegemaakt aanwezig. Alles om het verhaal van vrijheid levend te houden.

Al is ze nu pas 13 jaar, Hanin weet als geen ander wat oorlog en het niet kunnen leven in vrijheid betekent. 'Ik kon niet veilig over straat of gewoon spelen', zo vertelt ze. 'Ik mocht alleen de straat op met mijn moeder, maar nooit alleen.'

Verslaggever Sven Strijbosch was bij het Kinderontbijt en sprak met de 13-jarige Hanin



Gelukkig in Nijmegen

Inmiddels woont Hanin ruim drie jaar in Nederland, spreekt ze de taal vloeiend en is ze gelukkig in de Nijmeegse wijk Lindenholt. Burgemeester Hubert Bruls zit dan ook trots naast de Nijmeegse te ontbijten. Voor Hanin is een dag als vandaag bijzonder: 'Het is niet alleen dat je in vrede kan leven, maar ook dat je gewoon je mening kan geven en jezelf mag zijn. Ik geniet hier van elk moment.'

In totaal waren er 75 kinderen welkom op het eerste Kinderontbijt tijdens Bevrijdingsdag in Nijmegen. Daarnaast 75 gasten, onder wie veteranen. Ook de Nijmeegse burgemeester en Commissaris van de Koning John Berends aten een hapje mee. 'Kinderen leren op school van alles over de oorlog, maar het gaat echt leven door erover in gesprek te gaan', vertelt Tako Rietveld van de Kindercorrespondent. 'We vonden het heel gek dat er nog niets speciaal voor kinderen werd georganiseerd tijdens Bevrijdingsdag. Nu zitten hier twintig tafels vol met kinderen.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)



'Verhaal blijven doorgeven'

Bert van der Lans was een kind in de oorlog en wil zijn verhaal graag aan de aanwezige kinderen overbrengen. In zijn zak een aantal foto's uit de oorlog. 'Kijk, dit ben ik', glundert hij bij een foto van zijn gezin, net na de bevrijding. 'Voor mij is een dag als vandaag heel bijzonder. Wij woonden vlak bij de brug en zijn zelf beschoten. Het verbaast mij dat kinderen eigenlijk al zoveel weten. Het is mooi dat het zoveel jaar na dato nog steeds leeft', vertelt hij. 'Het moet door de ouderen doorgegeven blijven worden.'

Die kinderen luisteren ondertussen aandachtig naar de verhalen van toen. 'Vrijheid voor mij is dat ik mag voetballen wanneer ik maar wil', zegt een van de aanwezige kinderen. 'Oorlog is gewoon slecht. Vrijheid betekent leven in vrede. Iedereen die in de oorlog heeft gevochten voor ons is een held', voegt een ander toe.

Na het Kinderontbijt was er nog een speciaal Kinderbevrijdingsfestival in De Lindenberg om die vrijheid te kunnen vieren.