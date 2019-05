Teruglezen | Gelderland viert Bevrijdingsdag met defilé en muziek

Zondagavond is op TV Gelderland een samenvatting van het defilé in Wageningen te zien.

18.13 - We sluiten dit liveblog met onderstaande compilatie van de festiviteiten in Gelderland.





17.23 - Het is druk voor het hoofdpodium in Wageningen. Nog onderweg? De politie adviseert een plekje bij een ander podium te zoeken.

17.00 - Ook minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is onder de indruk van het Bevrijdingsdefilé in Wageningen.

16.50 - Het is druk voor het hoofdpodium, vlak voor het 5 voor 5-moment in Wageningen. Dan staan alle bevrijdingsfestivals 5 minuten stil bij het feit dat we in Nederland vrijheid vieren.

16.40 - Na het defilé in Wageningen gaan de festiviteiten natuurlijk door. Agenten houden een oogje in het zeil.

16.35 - In Aalten is het Bevrijdingsconcert van start gegaan, verzorgd door mannenkoren uit het Achterhoekse dorp en Scheveningen.

16.25 - Het Bevrijdingsvuur is ook gearriveerd in Winterswijk. Daar wordt - na alle ophef - toch het Wilhelmus gespeeld.

16.20 - Het jaarlijkse defilé in Wageningen zit er weer op.

16.15 - Ondertussen is het in Apeldoorn een stuk drukker geworden en breekt ook daar de zon door. Kinderen zijn druk in de weer om armbandjes te maken.

16.10 - Dries Roelvink is één van de vele artiesten die optreden tijdens het Bevrijdingsfestival in Wageningen. De zanger vertelt waarom 5 mei voor hem een speciale dag is: 'Mijn vader is op zijn 19e opgepakt en heeft als dwangarbeider in Duitsland gewerkt.'

15.55 - Niet alleen voertuigen doen mee aan het defilé in Wageningen.

15.45 - Een van de vele militaire voertuigen in het defilé.

15.35 - Het defilé, toch wel het jaarlijkse hoogtepunt van Bevrijdingsdag in Wageningen, is van start gegaan.

15.30 - Er staan veel mensen klaar langs de route van het defilé. De regen heeft plaatsgemaakt voor de zon.

15.20 - De Nationale Herdenking Capitulaties 1945 op het 5 Mei Plein is begonnen.

15.15 - De in opspraak geraakte oud-militair Marco Kroon woont het Bevrijdingsdefilé in Wageningen ook bij.

15.10 - Nog even wachten...

15.09 - Het is 'overal gezellig druk' in Wageningen, zo ook op het kinderplein. Daar heeft de Koninklijke Luchtmacht onder meer een hoge klimtoren neergezet. Luister naar een sfeerverslag:

14.50 - Kijk hier live mee naar het Bevrijdingsdefilé:



14.45 - De uitzending van het Bevrijdingsdefilé staat op het punt van beginnen. Presentator Erik van der Pol is er klaar voor.

14.40 - In Aalten is ook het mannenkoor uit Scheveningen gearriveerd. Ze oefenen nu samen met het koor uit Aalten voor het Bevrijdingsconcert.

14.30 - In Wageningen wachten bezoekers op het Bevrijdingsdefilé. Het is goed druk bij Hotel De Wereld, waar om middernacht het Bevrijdingsvuur is ontstoken.

14.25 - Het is inmiddels iéts drukker op het Bevrijdingsfestival in Apeldoorn.

14.20 - Het mannenkoor van Aalten oefent voor het bevrijdingsconcert, nog zonder hun collega's uit Scheveningen.

14.00 - In de Sint-Helenakerk in Aalten geven het Aaltens Christelijk Mannenkoor en Christelijk Mannenkoor Scheveningen samen een concert. Het vieren van de bevrijding op zondag is daar geen probleem.

