LIVEBLOG | Gelderland viert Bevrijdingsdag; drukte bij defilé in Wageningen

Gelderland viert Bevrijdingsdag, met natuurlijk de feesten en het defilé in Wageningen. Ook in andere plaatsen in de provincie wordt de vrijheid gevierd.

Het Bevrijdingsdefilé in Wageningen is vanaf 15.00 uur live te zien bij TV Gelderland, op YouTube, Facebook en de website.

15.35 - Het defilé, toch wel het jaarlijkse hoogtepunt van Bevrijdingsdag in Wageningen, is van start gegaan.

15.30 - Er staan veel mensen klaar langs de route van het defilé. De regen heeft plaatsgemaakt voor de zon.

15.20 - De Nationale Herdenking Capitulaties 1945 op het 5 Mei Plein is begonnen.

15.15 - De in opspraak geraakte oud-militair Marco Kroon woont het Bevrijdingsdefilé in Wageningen ook bij.

15.09 - Het is 'overal gezellig druk' in Wageningen, zo ook op het kinderplein. Daar heeft de Koninklijke Luchtmacht onder meer een hoge klimtoren neergezet. Luister naar een sfeerverslag:

14.45 - De uitzending van het Bevrijdingsdefilé staat op het punt van beginnen. Presentator Erik van der Pol is er klaar voor.

14.40 - In Aalten is ook het mannenkoor uit Scheveningen gearriveerd. Ze oefenen nu samen met het koor uit Aalten voor het Bevrijdingsconcert.

14.30 - In Wageningen wachten bezoekers op het Bevrijdingsdefilé. Het is goed druk bij Hotel De Wereld, waar om middernacht het Bevrijdingsvuur is ontstoken.

14.25 - Het is inmiddels iéts drukker op het Bevrijdingsfestival in Apeldoorn.

14.20 - Het mannenkoor van Aalten oefent voor het bevrijdingsconcert, nog zonder hun collega's uit Scheveningen.

14.00 - In de Sint-Helenakerk in Aalten geven het Aaltens Christelijk Mannenkoor en Christelijk Mannenkoor Scheveningen samen een concert. Het vieren van de bevrijding op zondag is daar geen probleem.

