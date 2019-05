Einde Achilles-vrouwen: 'Gek dat het volgend jaar weg is'

De laatste wedstrijd werd vrijdag met 5-0 verloren tegen Excelsior Barendrecht. Het besef dat het voorbij is komt hard aan, ook bij de Nijmeegse spelverdeelster Joy Kersten. 'Ja, jammer hè. Volgend jaar heb je gewoon een eredivisie zonder Achilles.'

'Alles wat hier in drie jaar is opgebouwd, gaat nu weg. Ik heb hier drie jaar eredivisie-ervaring op kunnen doen. Ik heb alles aan Achilles te danken. Ik heb me hier kunnen ontwikkelen en kunnen laten zien aan de eredivisie en aan de rest van Nederland. Het waren echt drie superseizoenen met alle meiden en de staf en iedereen eromheen. Al die meiden zijn nu ook nog vriendinnen van elkaar en van mij.'

We zagen het wel aankomen. We merkten wel dat het ermee op zou houden, maar we bleven hopen dat het door zou gaan. Maar helaas. Supergaaf wel hoe iedereen er alles voor heeft gedaan, ook Achilles, dat we het seizoen uit konden voetballen.'

'Heel jammer, ook voor het vrouwenvoetbal hier in de buurt', vindt topscorer Sophie Cobussen. 'Achilles is de enige club in deze regio. Het was afgelopen seizoen erg lastig door de hele situatie eromheen. Maar als team hebben we er het beste van weten te maken. We kunnen trots op onszelf zijn. Heel gek dat het volgend jaar weg is.'

'Veel speelsters uit de eredivisie zijn hier begonnen. Bij Heerenveen, PEC en volgend jaar ook bij Excelsior. Ik ga daar zelf naartoe. En Kika van Es natuurlijk, nu bij Ajax. Jammer dat we op deze manier moeten afsluiten, ik had het Achilles gegund dat ze volgend seizoen nog een team zouden hebben.'