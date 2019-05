VIDEO | Ramkrakers slaan toe bij parfumzaak Zevenaar

Bij de ramkraak is met een auto de voordeur geramd. Die auto, een VW Golf, werd nog bij het pand aangetroffen. Volgens cameraman Jordi Deckert is er sprake van een enorme ravage in de winkel: 'Alles ligt kapot op de grond. In korte tijd hebben ze een flinke slag geslagen.'

Cameraman Jordi Deckert vertelt over de ramkraak:

Op Facebook meldt de politie dat vier mannen, gekleed in donkere kleding, er met een grote hoeveelheid parfum vandoor zijn gegaan. De politie meldt niet of er mogelijk ook geld is buitgemaakt.

Witte Seat gezocht

De politie is op zoek naar een witte Seat Leon die gebruikt is als vluchtauto. Deckert: 'Op camerabeelden uit de winkel is te zien dat er een opvallende streep van voor tot achter over de wagen loopt.'

Foto: Jordi Deckert