VIDEO | Wallaby viert zijn eigen vrijheid, 'bel 112 als je hem ziet'

De politie heeft rond 12.30 uur zondagmiddag een burgetnetbericht uitgestuurd. Daarin wordt gevraagd om uit te kijken naar de wallaby en de eigenaar van het dier. Het advies luidt om het dier niet zelf te benaderen, maar om 112 te bellen. Tegen 14.00 uur is de burgernetactie gesloten, hoewel de wallaby niet gevonden is.

Rond 10 uur 's ochtends filmde de 15-jarige Fuyun Dales de wallaby die op dat moment op de Waliënsestraat in Winterswijk liep. Ze was net wakker en dacht: 'Huh, zie ik dit goed of slaap ik nog half?'

Bekijk hier de beelden van Fuyun:

Bijna te pakken

De dierenambulance Doetinchem/Winterswijk is vanmorgen ook druk geweest om de wallaby te vangen. Maar dat is niet gelukt volgens Olette van der Werf: 'We hadden hem bijna in ons net. Maar we hadden hem dus net niet.' Toen het beestje uit zicht raakte, zijn de medewerkers van de dierenambulance gestopt met zoeken: 'We hebben ook nog andere dingen te doen en hij is nu in het buitengebied van Winterswijk, maar hij duikt vast wel weer op', aldus Van der werf.