VIDEO | Wallaby viert zijn eigen vrijheid

De politie in Winterswijk meldt via Facebook en Twitter dat er in Winterswijk een wallaby los rondloopt. Hij is voor het laatst gezien op de Joost van den Vondelstraat. Het is ook nog niet bekend wie de eigenaar van het dier is.

Rond 10 uur 's ochtends filmde de 15-jarige Fuyun Dales de wallaby die op dat moment op de Waliënsestraat in Winterswijk liep. Ze was net wakker en dacht: 'Huh, zie ik dit goed of slaap ik nog half?'

Bekijk hieronder haar beelden.