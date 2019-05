LIVEBLOG | Gelderland viert Bevrijdingsdag; nog niet overal druk

Het Bevrijdingsdefilé in Wageningen is vanaf 15.00 uur live te zien bij TV Gelderland, op YouTube, Facebook en de website. Na het nieuws wordt een samenvatting van het defilé uitgezonden. Op Radio Gelderland is de hele dag aandacht voor Bevrijdingsdag.

12.30 - Het Bevrijdingsfestival in Apeldoorn is van start gegaan, maar druk is het nog niet in het Zwitsalpark. De organisatie is er 4 jaar geleden mee begonnen, omdat er geen Bevrijdingsfestival in de buurt is.

12.20 - Het laatste Catalina watervliegtuig dat nog af en toe boven Nederland vloog, neemt tijdens Bevrijdingsdag definitief afscheid. Een van de laatste vluchten gaat vanuit Lelystad over Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Wageningen en Arnhem. Het vliegtuig wordt opgenomen in de collectie van het vliegend museum van de Collings Foundation in Boston.

12.15 - Het Foulkes Festival in Wageningen. Hier kunnen bezoekers ook de historische militaire voertuigen zien die aan het Bevrijdingsdefilé deelnemen.

12.00 - Ongelofelijk maar waar; begin jaren zeventig gaf Den Haag groen licht voor de sloop van Hotel de Wereld in Wageningen. De toen 19-jarige Huib de Leeuw voorkwam de ondergang van het historische pand, waar in 1945 werd onderhandeld over de capitulatie van de Duitsers in Nederland. Lees hier zijn verhaal.

11.50 - Niet alleen de Tweede Wereldoorlog is besproken tijdens het Nationale Kinder Vrijheidsontbijt in Nijmegen, vertelt een van de kinderen. 'Het ging meer over de Vierdaagse dan de oorlog'.

11.35 - Britse veteranen arriveerden vrijdag al met authentieke Londense taxi's in Wageningen. Eén van hen is Ron Johnson, gliderpiloot bij Operation Market Garden. Hier op de foto met zijn oudste dochter Valerie.

11.20 - In de ochtend vallen er buien, maar vanmiddag en vanavond blijft het waarschijnlijk droog. Wel is het koud, mede door een stevige wind. 'Voor het gevoel zal het zo'n 6 à 7 graden zijn.' Britta van Gendt van MeteoGroup praat ons bij over het weer.

11.05 - In Nijmegen wordt het eerste Nationale Kinder Vrijheidsontbijt gehouden. 75 kinderen gaan er in gesprek met 75 speciale gasten, zoals veteranen, politici en BN'ers over onderwerpen als vrede, vrijheid en vriendschap. Ook burgemeester Hubert Bruls is aanwezig.

10.35 - Op 5 mei mag de vlag uit. Om precies te zijn tussen zonsopkomst en zonsondergang, zo schrijft het vlagprotocol voor.

10.20 - Het weer is een stuk minder aangenaam dan een jaar geleden. De zon laat zich geregeld zien, maar het is koud voor begin mei, met vanmiddag maximaal 11 graden en een frisse noordwestenwind.

10.10 - Het is voor het eerst dat Sam Feldt in een legerhelikopter zit én vijf shows op een dag doet. 'Het wordt hartstikke gaaf', vertelt hij. Hoe gaat Feldt de boodschap van de vrijheid overbrengen?

10.00 - DJ Sam Feldt treedt als Ambassadeur van de Vrijheid op in Wageningen. Met een helikopter worden hij en de andere ambassadeurs Maan en Kraantje Pappie naar de verschillende festivals in heel Nederland gevlogen.

9.45 - Vandaag zijn er in Wageningen veel festiviteiten en is er veel muziek te horen. Hoogtepunt van de feestelijkheden in de stad is om 15.00 uur het Bevrijdingsdefilé, waaraan ook veteranen deelnemen.

9.40 - Tijdens de Nationale Bevrijdingsvuurestafette verspreiden atleten, als start van Bevrijdingsdag, het bevrijdingsvuur en de vrijheidsboodschap over heel Nederland. Na 65 kilometer is het vuur ook aangekomen in Westervoort.

9.30 - De Engelse veteraan Ray Lord (93) bracht de fakkel naar het 5 Mei Plein. Daar wachtte Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen, om het vuur aan te steken.