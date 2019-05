Bevrijdingsvuur in Wageningen ontstoken

In Wageningen is om middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde door burgemeester Geert van Rumund.

De bevrijdingsvuurceremonie startte zaterdagavond om 23.30 uur. Na de ceremonie overhandigde de Engelse veteraan en bevrijder Ray Lord het bevrijdingsvuur aan burgemeester van Wageningen: Geert van Rumund. Die ontstak het bevrijdingsvuur op het 5 Mei Plein. Het ontsteken van het bevrijdingsvuur in de vuurschaal symboliseert de overgang van herdenken op 4 mei naar vieren op 5 mei.

Bevrijdingsvuur verspreid over Nederland

Aansluitend ontvingen vele atleten het bevrijdingsvuur uit handen van de burgemeester. Tijdens de Nationale Bevrijdingsvuurestafette verspreiden zij, als start van Bevrijdingsdag, het bevrijdingsvuur en de vrijheidsboodschap over heel Nederland. Met dit vuur wordt vandaag overal de vlam ontstoken in de eigen gemeente. De eerste lopers vertrokken naar Almere in Flevoland, waar de start is van de Nationale Viering van de Bevrijding.

Bevrijdingsdefilé

Vandaag zijn er in Wageningen veel festiviteiten en is er veel muziek te horen. Hoogtepunt van de feestelijkheden in de stad is om 15.00 uur het Bevrijdingsdefilé, waaraan ook veteranen deelnemen. De verwachting is dat tienduizenden mensen langs de route staan.

Een optreden van Ilse de Lange sluit Bevrijdingsdag in Wageningen zondagavond af.