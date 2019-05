Peter komt vanuit Australië om overleden vader te herdenken in Hall

De vader van Peter wilde koste wat kost voorkomen dat zijn kinderen zich ooit zouden moeten aansluiten bij de Hitlerjugend. Daarom sloot hij zich aan bij de luchtmacht, uit bescherming van zijn gezin. 'Ik weet nog wel de laatste keer dat ik mijn vader zag. Hij zei tegen mij: Jij bent nu de man van de familie. Ik wist meteen wat hij bedoelde.'

De Lancaster bommenwerper LM 158 van Royal Air Force sergeant Eric Royston Cocker werd op 13 juni 1944 uit de lucht geschoten en kwam neer op het Soerense Zand in Eerbeek. Het was na een bombardement boven het Duitse Gelsenkirchen terug onderweg naar thuisbasis Tuddenham in Engeland.

Boven Eerbeek werd zijn vliegtuig uit de lucht geschoten door een Duitser. Slechts een van inzittenden overleefde de crash. De gesneuvelde militairen werden begraven op de begraafplaats in Hall.

Voor het eerst bij het graf

Zoon Peter Cocker heeft lange tijd niet geweten waar zijn vader begraven lag. Pas in 2003, met de opkomst van internet, kon hij er iets over vinden. Zo'n 60 jaar na het overlijden kon Peter voor het eerst het graf van zijn vader bezoeken.

Hij heeft het graf in Nederland toen al een keer bezocht. 'Het doet me veel om hier te zijn. Het graf is goed onderhouden en ik vind dat lastig om onder woorden te brengen. Hoe bedank je mensen die al 75 jaar lang met ziel en zaligheid het graf van mijn vader onderhouden, die kan je eigenlijk nooit bedanken. Cocker sluit niet uit dat hij in de toekomst weer naar Nederland komt.

Vrijdagavond is er ook een plaquette onthuld vlakbij het Soerense Zand. Hier staat beschreven wat er die avond is gebeurd. Ook zit er een QR-code op de plaquette, die mensen op hun telefoon doorverwijst naar een website. Daarop staat alle informatie over het ongeluk met de Lancaster. Zaterdagavond is er nog een herdenking op de begraafplaats in Hall. Zondag vertrekt Peter naar Engeland.